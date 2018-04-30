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В Sony объяснили, почему отключили крутую функцию фирменных смартфонов
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В Sony объяснили, почему отключили крутую функцию фирменных смартфонов 

Android Insider 24 минуты назад
Фото: Android Insider
Режим работы экрана, при котором скорость обновления изображения составляет 120 Гц, отключен на смартфонах Sony в целях снижения энергопотребления. Об этом AndroidAuthority узнал от официальных представителей производителя. По их словам, ресурсы, требуемые для обеспечения работы режима, нарушают баланс производительности и автономности.
«Обращаем ваше внимание на то, что смартфоны Sony действительно поддерживают режим обновления экрана с частотой 120 Гц, — цитирует AndroidAuthority слова официальных представителей Sony. — Несмотря на это, мы предпочли [отключить его, чтобы] обеспечить им оптимальный уровень энергопотребления».
Поддержка обновления на частоте 120 Гц обеспечивает более плавную работу экрана, отражаясь на показателе сменяемости кадров. О том, что смартфоны Sony поддерживают данный режим, узнал разработчик Myself5, которому удалось исследовать исходный код аппаратов и даже сымитировать работу режима, скомпилировав ядро Android 8.1.
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