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Samsung представила Galaxy A6 и A6+
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Samsung представила Galaxy A6 и A6+ 

Ferra.ru 12 минут назад
Фото: Android Insider
Компания Samsung Electronics представила пару новых смартфонов — Galaxy A6 и A6+. Это смартфоны среднего уровня с безрамочным дизайном и двойной основной камерой у старшей модели.
Samsung Galaxy A6  Samsung Galaxy A6+
Samsung Galaxy A6 оснащается 5,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 16-мегапиксельными основной и фронтальной камерами, обе камеры получили вспышку. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7870 и 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.
Samsung Galaxy A6  Samsung Galaxy A6+
Samsung Galaxy A6+ отличается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойной основной камерой на 16+5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450, аккумулятором на 3500 мАч.
Оба смартфона поддерживают две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), HT40, Bluetooth 4.2 LE, ANT+, NFC, GPS+ГЛОНАСС+BeiDou. Они работают под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.
Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+ поступят в продажу в начале мая в некоторых регионах Европы, Азии и Латинской Америки. Затем смартфоны появятся м в других регионах. Рекомендованная розничная цена пока не объявлена.
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