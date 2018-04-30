Обзор технологичных новинок с конференции «Пространство решений LG»

Сделать свой дом ультратехнологичным можно разными способами. И многие из них придуманы и внедрены совсем недавно. Чтобы быть в курсе событий, читайте наш обзор с конференции «Пространство решений LG».

В год своего 60-летия компания LG провела в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park ( Москва ) невероятную конференцию — «Пространство решений LG», которая вдохновила многих дизайнеров интерьеров, архитекторов и вообще всех гостей.

Раскрывая нам секреты технологий и показывая светлое будущее, LG подтвердила статус передовой, современной и даже футуристичной компании.

Революционные холодильники InstaView Door-in-Door

Одной из главных новинок стала коллекция холодильников премиум-класса InstaView™ Door-in-Door®, выпущенная в 2018 году. Прикасаясь к фасаду холодильника, вы делаете его прозрачным и можете увидеть содержимое, даже не открывая его. Этот холодильник впечатляет энергоэффективным бесшумным компрессором с гарантией на 10 лет.

Но главное, что эта модель совместима с технологией SmartThinQ™ от LG, которая позволяет через Интернет проверять содержимое холодильника с помощью смартфона из гостиной или вообще вдали от дома.

Стиральная машина LG TWINWash с двумя барабанами

Инновационная стиральная машина от LG TWINWash привлекла внимание всей женской аудитории конференции. В машинку можно одновременно загружать и цветное, и белое бельё благодаря наличию двух барабанов. Используются они параллельно и полностью независимо друг от друга. Система TWINWash™ позволяет с помощью смартфона проводить диагностику и следить за циклом работы стиральной машины, а также отдавать ей команды.

Телевизоры нового поколения

Видели ли вы в фантастических фильмах телевизоры с изображением на стекле? Тогда встречайте модели 65/55E8 из коллекции OLED-телевизоров 2018 года от LG. А в некоторых уже ставших культовыми новинках помимо привычных нам форматов HDR10, HLG и Dolby Vision теперь есть поддержка формата Advanced HDR от Technicolor. Атмосферой кинотеатра и улучшенным дизайном порадовал любителей кино телевизор Cinema Screen, позволяющий полностью погрузиться в мир на экране.

Автоматизированные газонокосильщики и пылесосы

Стоит уделить внимание и роботу-газонокосильщику, который стал одной из главных новинок этой конференции. Он ловко обходит все преграды, не трогает клумбы и заборы, даже может увидеть и плавно обойти велосипед, оставленный на газоне детьми.

Всех участников конференции поразил робот-уборщик, который имеет собственную автономную навигацию и спроектирован специалистами из LG в первую очередь для быстрой и качественной уборки общественных и коммерческих помещений. Удивительно, но он имеет систему встроенного интеллекта, потому способен сам определять зоны, требующие наиболее частой уборки, сохраняет их координаты у себя в памяти и возвращается сюда чаще, чем в другие комнаты.

Компактные светодиодные проекторы MiniBeam

Популярная линейка маленьких светодиодных проекторов MiniBeam получила в этом году новые модели. Например, такие как PF50K, которая представляет собой FullHD-проектор с интегрированным аккумулятором — он может работать без подзарядки от электросети 150 минут. Здесь есть и возможность использования функции webOS для просмотра кинофильмов из Интернета. USB Type-C позволяет подключать его к ноутбуку и даже подзаряжаться от него.

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