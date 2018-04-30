Обзор игровой гарнитуры SteelSeries Arctis Pro

SteelSeries — датский производитель аксессуаров для игровых энтузиастов и профессиональных киберспортсменов, давно зарекомендовавший себя как один из лидеров рынка. Основанная в 2001 году компания стремительно набрала популярность благодаря стильным и качественным клавиатурам, мышкам, игровым контроллерам и, разумеется, стереогарнитурам. Сегодня я расскажу вам о новинке — гарнитуре под названием SteelSeries Arctis Pro, которая совсем недавно появилась на полках российских магазинов. Давайте вместе с вами изучим устройство и выясним: получилось ли и на этот раз у инженеров SteelSeries удивить своих поклонников?

В рамках авторской рубрики, посвящённой видеоиграм и игровым аксессуарам, я уже рассказывал вам о двух гарнитурах производства SteelSeries. Это были Siberia 100 и Siberia 840. Эпоха линейки Siberia подошла к своему логическому завершению, а на смену ей пришла новая серия устройств под названием Arctis. Всё началось с бюджетной Arctis 3, затем её дополнила более дорогая модель Arctis 5 и беспроводная Arctis 7. Останавливаться на достигнутом датская компания не собиралась, поэтому линейку было решено продолжить, выпустив премиум-гарнитуры для самых требовательных игроков. Первой ласточкой премиум-сегмента как раз и стала Arctis Pro, предназначенная для тех, кто по-настоящему ценит звук в видеоиграх и не только.

Коробка с гарнитурой выполнена в светлых тонах и слегка переливается блёстками, нанесёнными на оранжевую декоративную полосу. В нижней части фронтальной поверхности коробки можно заметить мелкие пометки о преимуществах модели. Например, в Arctis Pro используется фирменная технология шумоподавления микрофона ClearСast и регулировка баланса звука между игрой и голосовым чатом. Также из этой информации мы узнаём, что в гарнитуре используются высококачественные Hi-Res динамические излучатели.

Задняя поверхность упаковки продолжает описание преимуществ модели Arctis Pro сразу на трёх языках.

Внутри коробки гарнитура надёжно защищена от внешних воздействий с помощью пластиковой подложки и жёсткого прозрачного чехла.

Выглядит устройство, на мой взгляд, крайне необычно. В глаза сразу бросаются материалы, которые дизайнеры SteelSeries использовали при создании Arctis Pro. Поначалу я несколько растерялся, так как привык к тому, что раньше у компании в почёте была искусственная кожа. На этот же раз выбор был сделан в пользу дышащих спортивных тканей.

Из сопроводительной документации в коробке я обнаружил инструкцию по эксплуатации, а также брошюру со смешными смайликами на обложке, сразу настраивающую на хорошее настроение. Производителю очень важно мнение пользователей, поэтому он предлагает, в случае если гарнитура придётся покупателю по душе, написать отзыв на неё и рассказать друзьям о своей покупке. Если же устройство чем-либо расстроит пользователя, всегда можно обратиться в службу поддержки компании, которая сделает всё возможное, чтобы разрешить любые проблемы, связанные с продуктом. Мелочь, но очень приятная и, я бы даже сказал, дружелюбная.

На самом дне коробки я также обнаружил несколько проводов и так называемый USB Chat Mix Dial — выносной пульт для микширования звука. Но сначала чуть подробнее о проводах. В комплекте с гарнитурой отсутствует традиционный кабель, позволяющий соединить её с компьютером по методу jack-jack, поэтому подключение выглядит следующим образом: вы втыкаете в гарнитуру идущий в комплекте кабель с проприетарным штекером, который затем присоединяется к пульту микширования, а он, в свою очередь, цепляется к USB-порту компьютера. Есть ещё небольшой переходник, с помощью которого можно подключить гарнитуру к 3,5-миллиметровому mini-jack-гнезду. Однако выглядит подобное решение скорее как «костыль». Это меня несколько смутило.

Что же касается пульта для микширования звука, то предназначен он для того, чтобы регулировать баланс между игровым звуком и звуком голосового чата. Если вы плохо слышите своих товарищей по команде во время игры, просто поверните ручку в сторону надписи Chat, и их голоса станут ощутимо громче, в то время как фоновый звук самой игры уменьшится. Удобная вещь для тех, кто жизни своей не видит без ежедневных сетевых зарубов в популярные шутеры и прочие Dota 2.

Arctis Pro приятно держать в руках. Помимо пластика в качестве материалов были использованы высококачественные металлические сплавы, что не только делает гарнитуру более лёгкой, но также ощутимо продляет срок её службы. В случае с игровыми устройствами это крайне важно. Зачастую в пылу онлайн-сражений некоторые особенно темпераментные игроки могут со злости швырнуть гарнитуру на стол, а то и на пол. Я твёрдо уверен, что Arctis Pro выдержит даже подобное жестокое обращение с собой. Но проверять собственные догадки у меня не возникло ни малейшего желания.

Чашки гарнитуры снаружи прикрыты матовыми пластиковыми крышками, за которыми скрываются светодиоды. Да, Arctis Pro снабжена RGB-подсветкой с палитрой из 16,8 миллиона цветов. Но о ней мы с вами поговорим чуть позже. Крышки с чашек можно легко снять, просто подцепив их в специальном месте с помощью ногтя. Держатся они на двух мощных магнитах, поэтому сами никогда не отвалятся, как бы сильно вы ни мотали головой.

Глядя на новую гарнитуру SteelSeries, невольно ловишь себя на мысли, что даже не зная её стоимости, ты сразу понимаешь, что имеешь дело с устройством премиум-класса. Настолько Arctis Pro монолитна, цельна, к ней крайне сложно придраться с точки зрения дизайна или качества сборки.

Очень необычно видеть принципиально новый подход компании к созданию оголовья гарнитур серии Arctis. На этот раз всё основывается на эластичном ремне из ткани, которая чаще всего используется при создании масок для лыжников и сноубордистов. Оголовье теперь так и называют «лыжное» — я прочёл это в прилагающейся к гарнитуре инструкции.

Ремень мягко поддерживает гарнитуру на голове пользователя изнутри, проходит по всей длине оголовья снаружи и фиксируется с левой стороны при помощи липучки. Если хотите изменить высоту посадки — просто переклеиваете липучку чуть выше или ниже. Всё это хорошо видно на фотографиях, которые я для вас приготовил. Но знаете, что самое интересное? Компания планирует продавать сменные ремни на своём официальном сайте. Вы можете выбрать для себя один из десятков различных ярких дизайнов и превратить свою гарнитуру в уникальный с визуальной точки зрения аксессуар.

Амбушюры Arctis Pro очень приятны на ощупь и невероятно нежно принимают ваши уши в свои объятия. Ушные раковины в них практически не потеют даже в сильную жару, хотя устройство достаточно плотно обхватывает голову и изолирует пользователя от звуков окружающего мира. В плане звукоизоляции данная модель очень хороша. В процессе тестирования устройства я порой не замечал, что мой телефон звонит буквально в 30 сантиметрах от меня или же что меня уже пять минут кряду не могут докричаться жена и дочка. При этом я бы не сказал, что в те моменты слушал громкую музыку или был увлечён видеоигрой. Просто гарнитура очень качественно обрезает окружающие звуки.

Продвинутые 40-миллиметровые Hi-Res динамические излучатели используют неодимовые магниты, размер которых на 50% больше, чем в старых флагманских моделях компании. Это позволило значительно расширить частотный диапазон. Теперь он по-настоящему впечатляет и составляет 10—40 000 Гц. Стандартные же модели гарнитур, как правило, не выбираются выше отметки в 22 000 Гц. Производитель очень гордится тем, что динамики этой модели вполне подходят даже для аудиофилов, однако для этого устройство нужно подключить к качественному ЦАП и вывести на него музыку в формате Hi-Res. Забегая вперёд, скажу, что я провёл такой эксперимент и обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями.

Все необходимые элементы управления звуком расположены на левой чашке. Продолговатая рифлёная кнопка включает и выключает звук, снимаемый со встроенного микрофона, а прорезиненное колёсико регулирует громкость.

Рядом с регулятором громкости вы можете видеть разъем для уже упомянутого проприетарного кабеля, а также 3,5-миллиметровое mini-jack-гнездо, куда можно воткнуть как вторые наушники, чтобы поделиться звуком с ещё одним пользователем, так и кабель для подключения гарнитуры к компьютеру более традиционным способом. Как я уже говорил, меня до глубины души поразило, что в комплекте с Arctis Pro отсутствует такой кабель. Ведь, исключив комплектный переходник, можно добиться более качественного звука при прослушивании той же lossless-музыки.

Встроенный микрофон ClearCast невозможно отсоединить от гарнитуры, зато он достаточно глубоко топится в её корпусе и ничуть не мешает, если вы вдруг решили погулять в гарнитуре по городу, подключив её к своему смартфону или Hi-Res-плееру.

Гибкая ножка позволяет вытянуть его и максимально комфортно расположить напротив своего лица. Двунаправленный микрофон работает в частотном диапазоне 100—10 000 Гц и снабжён программно регулируемой системой шумоподавления. Нужно сказать, что звук он передаёт просто изумительно. Нет, конечно, это не студийная аппаратура, но если вы любите стримить игры или же просто общаться с друзьями в онлайн-играх — этот вариант устроит вас во всех отношениях и даже превзойдёт ваши ожидания. Звук голоса очень чёткий, чистый, разборчивый, поэтому на протяжении всей игры ваши онлайн-приятели будут слышать вас так, словно вы находитесь рядом с ними.

Чашки гарнитуры поворачиваются почти на 100 градусов, что позволяет время от времени давать голове отдохнуть, перевесить Arctis Pro на шею и повернуть механизм таким образом, чтобы устройство комфортно лежало на вашей груди.

Пришёл черёд обсудить то, как гарнитура продемонстрировала себя в играх и при работе с различными игровыми платформами. И здесь я вынужден расстроить владельцев игровых консолей Sony PlayStation 4: производитель сразу предупреждает всех: Arctis Pro раскрывает весь свой потенциал исключительно при подключении к игровым ПК. Нет, вы, конечно, можете подключить гарнитуру к геймпаду DualShock 4, и звук будет выводиться на неё. Однако в этом случае вам не удастся насладиться полноценным объёмным звуком. В Arctis Pro используется технология DTS Headphone:X 2.0 Surround Sound — уникальная разработка инженеров компании DTS, которая работает исключительно после установки соответствующих драйверов. Как вы понимаете, на консоль эти драйвера поставить не удастся при всём желании.

Говоря о технологии DTS Headphone:X v2.0, хочется отметить, что инженерам из легендарной американской компании действительно удалось создать нечто совершенно удивительное. 12-канальный бинауральный звук не оставит равнодушным никого. Используя всего два динамических излучателя, они сумели избавиться от так называемого «эффекта тоннеля», когда вместо полноценного объёмного звучания игрок слышит лишь примерное направление источника звука. Теперь же сцена вокруг пользователя значительно расширяется и буквально оживает. Это сложно описать словами, так как нужно хотя бы один раз испытать данную технологию на себе. Я опробовал гарнитуру в замечательной игре Ori and the Blind Forest и поразился, насколько сказочный лес иначе звучит с использованием бинаурального звука. Казалось, что я одновременно слышу шелест каждого листка и каждой травинки, дуновение ветра и мягкую поступь главного героя. Технология не ограничивается исключительно видеоиграми. С её помощью можно также наслаждаться просмотром фильмов и видео с объёмным звуком.

Поиграв несколько вечеров в последние игры серий Battlefield и Call of Duty, а также зарубившись в невероятно популярный Counter Strike: GO, я пришёл к выводу, что позиционирование источников звука гарнитура передаёт практически идеально. Противники ещё не видели меня, но я их уже слышал. И это давало мне неоспоримое преимущество на поле боя, даже несмотря на то, что я далеко не профессионал в сетевых шутерах. Если вкратце, Arctis Pro станет открытием для тех, кто раньше не использовал в видеоиграх профессиональные решения такого уровня. Это ощущение сродни тому, как если бы вы пересели с потрёпанных отечественных Жигулей сразу за руль дорогой иномарки представительского класса. Что и говорить, Arctis Pro станет идеальным дополнением для VR-гарнитуры, ведь бинауральный звук и виртуальная реальность неразрывно связаны и очень важны для полноценного погружения игроков в фантастические миры.

Переходим к самому интересному моему эксперименту, а именно — к возможности прослушивания с помощью Arctis Pro lossless-музыки с использованием аудиофильского оборудования. Раз уж производитель настаивает на том, что в устройстве используются Hi-Res динамики, было бы глупо не проверить это заявление на практике. Поэтому я немедленно связался со своими знакомыми, занимающимися настройкой и продажей дорогой аудиотехники. Они любезно согласились помочь мне протестировать гарнитуру и высказать о ней своё профессиональное мнение. В качестве источника звука был выбран корейский усилитель SOtM sHP-100 со встроенным ЦАП. Музыку слушали долго и тщательно, сначала используя комплектный кабель с переходником (уже святотатство по меркам аудиофила), а затем и более качественный медный кабель.

Теперь обо всё по порядку. Если вы собрались слушать музыку с помощью комплектного кабеля — будьте готовы к тому, что он ощутимо сожмёт сцену, сделает высокие частоты менее выразительными и не слишком прозрачными. Другими словами, звук как бы «подмыливается» и «скругляется», хоть и звучит достаточно гладко, можно даже сказать — комфортно. А вот если сменить комплектный кабель на нормальный 3,5-миллиметровый медный (или более дорогой медный с напылением серебра), то картина сразу полностью меняется. Сцена расширяется и наполняется воздухом, звук становится прозрачнее, а верхние частоты — кристально чистыми. По басу, который выдаёт гарнитура, у специалистов не возникло никаких вопросов — он просто отличный. То же самое можно сказать и про средние частоты. После пары часов тестов мы пришли к выводу, что Arctis Pro по подаче звука ближе к японским моделям наушников таких производителей, как Audio-Technica, Sony и Fostex. Гарнитура раскрывает весь свой потенциал исключительно при использовании качественного аудиокабеля и хорошего ЦАП, поэтому если у вас есть такое оборудование — вы сможете не только с удовольствием играть в видеоигры, но также наслаждаться любимой музыкой в lossless-формате без каких-либо компромиссов. Можно смело утверждать, что Arctis Pro — первая в мире игровая гарнитура, способная удовлетворить потребности аудиофила.

Для настройки гарнитуры используется официальное программное обеспечение SteelSeries Engine 3. В приложении вы сможете отдельно настроить цвет подсветки каждой из чашек, а также цвет подсветки микрофона, когда он включен и выключен. При этом режимов подсветки существует несколько: ровная, движение цветов, разноцветное дыхание или же просто отключение цвета. Лично для меня подсветка в гарнитуре никогда не играла особой роли, поэтому, полюбовавшись на неё пару вечеров, я попросту её выключил. Всё равно когда гарнитура на голове — ты её не видишь.

Здесь же при желании вы можете включить или выключить технологию DTS Headphone:X, поковырять эквалайзер, если вас не устраивает «звук из коробки», активировать компрессор динамического диапазона, выравнивающий звучание и избавляющий его от резких перепадов уровня громкости, активировать и настроить силу шумоподавления микрофона, а также завести для себя несколько профилей с настройками на все случаи жизни. В принципе, софт понятен и прост в использовании, как и всегда у SteelSeries.

Комплектация:

Гарнитура SteelSeries Arctis Pro Инструкция по эксплуатации

Пульт Chat Mix Dial

Кабель для подключения к Chat Mix Dial

3,5-миллиметровый переходник

Характеристики наушников:

Цвет: чёрный/серый

Тип наушников: охватывающие, закрытого типа

Материал: пластик, металл, ткань

Режим работы: проводной

Излучатели: динамические, 40 мм Особенности излучателей: Hi-Res, неодимовые магниты

Частотная характеристика: 10—40 000 Гц Сопротивление: 32 Ω Чувствительность: 102 дБ Коэффициент нелинейных искажений: <1%

Масса: 350 г Характеристики микрофона:

Диаграмма направленности: двунаправленный

Сопротивление: 2200 Ом Частотная характеристика: 100—10 000 Гц Чувствительность: -38 дБ Шумоподавление: есть

Плюсы:

Прочная конструкция, качественные материалы и впечатляющий дизайн.

Необычное, но очень приятно сидящее на голове «лыжное» оголовье.

Подсветка с несколькими режимами и палитрой из 16,8 миллиона цветов.

Отличный двунаправленный микрофон с функцией шумоподавления.

Крутые Hi-Res динамические излучатели с огромным частотным диапазоном.

Это первая в мире гарнитура, способная удовлетворить даже аудиофила.

Удобный софт для настройки звука, микрофона и подсветки гарнитуры.

Технология DTS Headphone:X v2.0 делает звук по-настоящему объёмным.

Мягкие дышащие амбушюры, обеспечивающие отличную звукоизоляцию.

Минусы:

В комплекте нет нормального 3,5-миллиметрового кабеля.

Гарнитура несовместима с консолью Sony PlayStation 4.

Высокая цена способна кого-то отпугнуть.

Arctis Pro станет настоящим подарком для любого поклонника видеоигр, но за эту радость, как вы уже догадываетесь, придётся заплатить определённую цену. На сегодняшний день стоимость гарнитуры в российских магазинах составляет от 14 до 16 тысяч рублей. Учитывая впечатляющее количество продвинутых технологий, заложенных в данное устройство, а также тот факт, что оно, помимо всего прочего, является вполне себе Hi-Res-наушниками для аудиофилов, это не такая уж и большая цена. SteelSeries получается меня удивлять из года в год. Казалось бы, что дальше расти уже просто некуда, но инженеры из Дании продолжают брать всё новые и новые технологические высоты. Именно поэтому я искренне ими восхищаюсь. От себя рекомендую Arctis Pro всем тем, кто готов отдать приличные деньги за по-настоящему исключительное качество звука и позиционирование его источников в видеоиграх. По сути, вы купите удивительное универсальное устройство, в котором можно не только играть, но также смотреть фильмы и слушать lossless-музыку без каких-либо компромиссов. А это, согласитесь, удивительное сочетание, не встречающееся ни в одном из продуктов других компаний.