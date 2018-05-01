У Galaxy Note появится достойный конкурент

Компания LG готовит к релизу собственную линейку флагманских фаблетов Q Note с поддержкой пера для конкуренции с моделями серии Galaxy Note от Samsung, пишет LetsGoDigital. Вендор уже зарегистрировал соответствующий товарный знак в Ведомстве интеллектуальной собственности Республики Корея

LG Q Note в случае релиза не будет дебютным смартфоном LG с поддержкой стилуса. В прошлом производитель уже предпринимал попытки популяризации подобных аппаратов при помощи бюджетной линейки Stylo, которая в скором времени должна пополниться моделью актуального поколения.

Сама по себе линейка Q без приставки Note, которая уже существует, скорее принадлежит к доступному сегменту, чем к флагманскому. Несмотря на то что LG оснащает все смартфоны Q-серии условно безрамочными дисплеями, они позиционируются как ультимативные решения для всех слоев населения.

Как бы там ни было, будет чрезвычайно интересно понаблюдать за развитием новой линейки смартфонов. Учитывая, что недавно в LG произошла так называемая смена парадигм с последующей переориентацией в плане продвижения фирменной продукции, перспективы фаблета не кажутся такими уж очевидными.

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