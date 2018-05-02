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Samsung готовится к релизу нового устройства на базе Android Oreo
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Samsung готовится к релизу нового устройства на базе Android Oreo 

Android Insider 57 минут назад
Фото: Android Insider
Samsung Electronics готовится к релизу планшета Galaxy Tab S4. На это указывает сайт консорциума Wi-Fi Alliance, сертифицировавший устройство для продажи. Факт прохождения новинкой данной процедуры означает, что ее релиз состоится в течение ближайших нескольких месяцев.
Регистрационные документы не содержат каких-либо данных об аппаратном обеспечении планшета, подтверждая лишь программную платформу. Ее роль исполнит Android 8.0 Oreo. Очевидно, производитель решил отложить адаптацию обновления за номером 8.1 до лучших времен.
Согласно данным синтетического теста GFXBench, Galaxy Tab S4 выйдет в двух типоразмерных вариантах. Диагональ дисплея одного из них составит 10,5 дюймов, что на 0,8 дюйма больше, чем у модели актуального поколения, а соотношение его сторон будет равно 16:10 против 4:3 — у Galaxy Tab S3.
Аппаратную основу планшета, судя по тому же тесту, составит прошлогодний процессор Snapdragon 835, работающий вкупе с 4 ГБ оперативной памяти. Видимо, памятуя о низком спросе на модель третьего поколения, инженеры Samsung решили оснастить новинку «железом» попроще, дабы не задирать цену.
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