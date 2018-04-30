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Galaxy Note 9 ближе, чем вы думали
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Galaxy Note 9 ближе, чем вы думали 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Samsung может представить Galaxy Note 9 значительно раньше, чем предполагалось ранее, сократив временной интервал между релизом новинки и прошлогодней модели до 9-10 месяцев. Это следует из материалов сайта Министерства промышленности и информационных технологий Китая, выдавшего Samsung Electronics разрешение на продажу флагманского фаблета на территории страны.
В регистрационных документах содержится упоминание о двух моделях Galaxy Note 9 под кодовыми номерами SM-N9600 и SM-N9608. К сожалению, на сайте ведомства отсутствует информация о внешнем виде смартфонов и их аппаратных спецификациях. Единственное, что упоминается в актах регулятора, — поддерживаемые сотовые частоты, с которыми будут работать новинки.
Принято считать, что Galaxy Note 9 получит увеличенный до 6,4 дюйма дисплей с разрешением Quad HD+ и соотношением сторон 18,5:9, чипсет Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Презентацию смартфона проведут до конца лета во избежание снижения продаж из-за релиза флагманских iPhone 2018 модельного года.
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