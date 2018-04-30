Ждёте новый MacBook Air этим летом? Есть плохие новости 

Есть плохие новостиСогласно полученной инсайдерами информации, Apple вынуждена перенести производство обновленных MacBook Air. Релиз ультрабука, дизайн которого не обновлялся уже более шести лет, изначально ждали в июне 2018 года на конференции WWDC 2018.
Но после внутренней рассылки Apple, адресованной поставщикам комплектующих, стало ясно — этим летом MacBook Air не покажут.
Запуск серийного производства, ранее запланированного на второй квартал 2018 года, Apple перенесла. Поставщики предполагают, что задержка вызвана проблемами с процессорами.
Слухи о планах Apple выпустить обновленный 13-дюймовый MacBook Air впервые появились в начале года. Информацию подтвердил и бывший аналитик KGI Securities Мин Чи Куо. Из ожидаемых нововведений модели: Retina-дисплей и сниженная до $799 цена.
По сути, у ключевых поставщиков все готово для производства нового устройства, но Apple опять «думает о пользователе» и в последний момент перенесла сроки релиза одного из самых успешных своих ноутбуков.