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Ждёте новый MacBook Air этим летом? Есть плохие новости 

iPhones.ru 58 минут назад
Фото: iPhones.ru
Есть плохие новостиСогласно полученной инсайдерами информации, Apple вынуждена перенести производство обновленных MacBook Air. Релиз ультрабука, дизайн которого не обновлялся уже более шести лет, изначально ждали в июне 2018 года на конференции WWDC 2018.
Но после внутренней рассылки Apple, адресованной поставщикам комплектующих, стало ясно — этим летом MacBook Air не покажут.
Запуск серийного производства, ранее запланированного на второй квартал 2018 года, Apple перенесла. Поставщики предполагают, что задержка вызвана проблемами с процессорами.
Слухи о планах Apple выпустить обновленный 13-дюймовый MacBook Air впервые появились в начале года. Информацию подтвердил и бывший аналитик KGI Securities Мин Чи Куо. Из ожидаемых нововведений модели: Retina-дисплей и сниженная до $799 цена.
По сути, у ключевых поставщиков все готово для производства нового устройства, но Apple опять «думает о пользователе» и в последний момент перенесла сроки релиза одного из самых успешных своих ноутбуков.
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