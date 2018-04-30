Беда! Главный инсайдер Apple ушел и больше не расскажет тайны компании

Беда! Главный инсайдер Apple ушел и больше не расскажет тайны компанииУвы и ах. Ведущий аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо покинул компанию в прошлую пятницу. Сообщается, что Apple больше не его приоритетная компания, а значит новых утечек от него ждать не стоит.

Мы достаточно часто слышали от Куо различные инсайды, касаемые Apple. И чаще всего они оказывались правдивыми. Именно благодаря ему мы заранее узнавали, что будет в том или ином новом iPhone.

И хотя Куо не всегда оказывался прав, он наиболее точно описывал, чего стоит ожидать от Apple. Например, он рассказал нам о камере TrueDepth в iPhone X задолго до его анонса. Или о той же двойной камере в iPhone 7 Plus.

Аналитик являлся достаточно авторитетным в своих кругах и не раз выдавал технически грамотную информацию о новинках компании. И все благодаря связям в цепи поставок.