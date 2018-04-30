8 смартфонов, которые на AliExpress стоят значительно дешевле

Довольно часто цены на смартфоны в китайских онлайн-магазинах оказываются значительно привлекательнее официальных цен в России . Обычно разница может составлять от 3 000 до 5 000 рублей, однако бывают и случаи, когда выгода заказа с того же AliExpress может достигать 10 000 руб. Это довольно весомый аргумент в пользу того, чтобы задуматься о покупке устройства из-за рубежа. Особенно это касается актуальных прошлогодних устройств, не утративших своей привлекательности.

Xiaomi Mi6 Удачный флагман компании Xiaomi, который станет отличным решением для всех ценителей компактных и в то же время мощных устройств. Он выполнен в соответствии с главными трендами прошлого года и даже сейчас, в разгар моды на полноэкранные модели, выглядит более чем привлекательно. Корпус его основан на металлическом шасси и имеет стеклянную заднюю панель с плавными изгибами со всех четырех сторон. Особенно эффектно он выглядит в сине-золотом цветовом исполнении.

Mi6 получил 5,15-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Емкость встроенной батарейки составила 3 350 мАч, есть поддержка быстрой зарядки. За съемку отвечает сдвоенная камера с сенсорами на 12 Мп и поддержкой двукратного оптического зума. Для селфи и видеосвязи предусмотрена камера на 8 Мп. В плане коммуникационных возможностей все тоже в полном порядке, есть и NFC, и Bluetooth 5.0. Официальная цена смартфона в России составляет 29 990, тогда как на AliExpress он стоит от 21 500 руб.

Xiaomi Mi MIX 2 Этот эффектный смартфон просто создан, чтобы приковывать к себе взгляды. Уникальная конструкция корпуса и отсутствие видимых рамок экрана с трех сторон заметно выделяют его на фоне большинства современных флагманов. Как и Mi6, MIX 2 получил стеклянно-металлический корпус, но в более строгом и аскетичном дизайне. Поскольку над 6-дюймовым FHD-дисплеем места совсем нет, фронтальная 5-Мп камера разместилась на единственной рамке снизу. Сканер отпечатков пальцев сзади, под модулем основной камеры на 12 Мп с 4-осевой оптической стабилизацией.

Эффектный внешний вид дополняет и флагманская начинка во главе с топовым процессором Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ при 64 ГБ встроенной. Автономную работу обеспечивает батарейка на 3 400 мАч, поддерживающая ускоренную зарядку Quick Charge 3.0 через порт USB Type-C. Единственное, что в этом смартфоне кому-то может не понравиться, — это отсутствие аудиопорта. Однако подключать проводные наушники вполне можно и через переходник на Type-C. В России Xiaomi Mi MIX 2 стоит немалые 34 990 рублей, тогда как на AliExpress он обойдется в 22 700 руб.

Xiaomi Redmi 5 Plus

Сэкономить на покупке смартфона с AliExpress можно даже в случае с недорогим аппаратом. Ярким примером является Redmi 5 Plus, изначально представленный как Redmi Note 5. Это обладатель металлического корпуса и трендового 6-дюймового экрана формата 18:9. Дизайном он не поражает, однако для решения среднего класса выглядит аппарат вполне привлекательно, особенно если учесть наличие ряда цветовых вариантов. Поклонники классики оценят строгий черный, а любителей более оригинальных решений может заинтересовать голубой или даже розовый.

Внутри у него — хорошо себя зарекомендовавший чип Qualcomm Snapdragon 625, дополненный 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 4 000 мАч с легкостью обеспечит два дня автономной работы устройства при средней интенсивности использования. Камеры — на 12 и 5 Мп, причем обе дополнены вспышкой. Под основным фотомодулем имеется сканер отпечатков пальцев. В России цена топовой версии смартфона с 4 и 64 ГБ памяти составляет 16 990 рублей. На AliExpress такая стоит от 11 800 руб.

LG G6 Это компактный и стильный флагман от LG, который предложит 5,7-дюймовый экран FullVision с разрешением 2560 х 1440 пикселей и поддержкой HDR10. Процессор довольно мощный, хотя и не топовый, — Snapdragon 821. Оперативной памяти 4 ГБ, встроенной же установлено 64 ГБ с возможностью расширения картами mciroSD. Емкость батарейки составила 3 300 мАч. Камера двойная, один сенсор которой позволяет получать фото с углом захвата 125°. Фронтальный же модуль на 5 Мп с углом 100°, что позволяет делать селфи большой компанией.

Корпус LG G6 выполнен из стекла и металла. Предусмотрена полная защита от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68, то есть гаджету не страшны ни дождь, ни погружение под воду. Сканер отпечатков разместился сзади. В целом по эргономике смартфон получился очень интересным, а с учетом цены при заказе из Китая даже спустя год после анонса он выглядит вполне привлекательно. Сейчас в России он стоит 39 990 рублей, а на AliExpress точно такая же модификация, H870DS, обойдется в 25 500 руб. На выбор доступны три цветовых решения.

Meizu M6S Первый смартфон компании Meizu с трендовым экраном формата 18:9. Правда, это лишь 5,7-дюймовая матрица с разрешением 1440 х 720 пикселей. В этом плане он конкурентам, конечно, уступает, однако в остальном модель получилось более чем интересной. В первую очередь ее выделяет цельнометаллический корпус, полностью лишенный пластиковых вставок сзади. Кроме того, M6S стал первым в линейке обладателем бокового сканера отпечатков пальцев, то есть датчик находится на торце и рассчитан он под большой палец правой руки.

Смартфон получил новый чип Exynos 7872 от Samsung и 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной может составлять 32 или 64 ГБ. Есть поддержка карточек microSD. Основная камера — на 16 Мп со светосилой f/2.0, спереди же — модуль на 8 Мп. Емкость встроенного аккумулятора составила 3 000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая всего за 30 минут восполнить 50% заряда. Смартфон доступен в черном, золотом и синем цветах. В России он стоит от 13 990 рублей, тогда как на AliExpress его можно купить за 10 100 руб.

Meizu Pro 7 Прошлогодний флагман Meizu, ставший первым экспериментальным смартфоном, оснащенным не только двойной основной камерой, но и дополнительным дисплеем на задней панели. Последний может отображать погодный виджет и некоторые уведомления. Также его можно использовать для селфи при использовании основного фотомодуля. Модель в целом получилась неординарной и даже уникальной в своем роде.

По части технических характеристик смартфон тоже не совсем обычный. Он получил восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Основной экран — на 5,2″ с матрицей Super AMOLED и разрешением 1920 х 1080 пикселей, дополнительный — 1,9″. Камера с двумя 12-Мп датчиками и 6-элементной оптикой. Спереди — сенсор на 16 Мп. Емкость аккумулятора составила 3 000 мАч. Также стоит выделить наличие аудиочипа Cirrus Logic CS43130, что оценят все поклонники качественного звука. Цена Meizu Pro 7 в России составляет 26 990 рублей, тогда с AliExpress он обойдется в 18 800 руб.

Meizu Pro 7 Plus

Это увеличенная версия предыдущего смартфона, которая отличается более ярким 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 х 1440 пикселей. Дополнительной экран на тыльной панели — такой же, на 1,9″. Процессор у этой модели мощнее, это 10-ядерный MediaTek Helio X30. Он дополняется 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Аккумулятор тоже имеет большую емкость, 3 500 мАч. В остальном же все практически идентично модели Meizu Pro 7. Касается это и дизайна — обе модели имеют цельный металлический корпус и сканер отпечатков под дисплеем. Цена Pro 7 Plus в России составляет 34 990 рублей. На AliExpress купить его можно за 27 800 руб.

OnePlus 5T Это один из наиболее выгодных по цене флагманов. OnePlus 5T имеет качественный узкорамочный дисплей с матрицей Optic AMOLED, мощный процессор Snapdragon 835, а также 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти в минимальной версии. Не подкачал он и по части камер — на борту сдвоенный основной фотомодуль с сенсорами на 16 и 20 Мп, где последний предназначается для съемки в условиях недостатка света. Для селфи предусмотрен 16-Мп модуль с электронной стабилизацией изображения. Дополняет все это аккумулятор на 3 300 мАч с очень быстрой зарядкой, позволяющей за полчаса восполнить около 57% заряда.

Примечательной особенностью OnePlus 5T стала функция разблокировки экрана по лицу пользователя. Она работает на базе фронтальной камеры и фирменных программных алгоритмов. Точность идентификации достаточно высокая. Проблемы могут быть лишь в кромешной тьме или иных сложных для камеры условиях. Все это в совокупности с довольно привлекательной ценой позволяет OnePlus 5T оставаться максимально привлекательным решением. В России он стоит 39 990 рублей. На AliExpress цена — 33 400 руб., причем это уже после удорожания.

При покупке одного из этих смартфонов важно проверять, что вы выбираете именно версию для глобального рынка. Она должна поддерживать все необходимые диапазоны LTE-частот, используемые в России. В частности, это 3, 7, 20 и 38 номера (band) по классификации 3GPP.