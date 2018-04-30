Второе поколение смарт-очков Snapchat Spectacles получило водонепроницаемость и поддержку фото

Первая версия солнцезащитных смарт-очков Snapchat Spectacles, способных снимать видео и транслировать его в приложение Snapchat, увидела свет в сентябре 2016 года. По общему мнению, коммерческий успех гаджета оказался весьма скромным, однако владелец бренда компания Snap не остановилась на достигнутом, выпустив новую версию — Snapchat Spectacles v2. По сравнению с первой обновленная модель может снимать фото, видео с возможностью беспроводного подключения к смартфону, обладает гидроизоляцией и имеет более изысканный дизайн.

Владельцы Snapchat Spectacles v2 теперь могут снимать видеосюжеты с разрешением 1216 х 1216 пикселей продолжительностью 10, 20, 30 секунд. Благодаря второму встроенному микрофону, значительно улучшилось качество записываемого звука.

В процессе съемки стало возможным «захватывать» статические объекты. На 10 градусов — с 115 до 105 — уменьшился угол поля зрения, и в 4 раза возросла скорость передачи результатов видеосъемки на смартфон. Гаджет также стал более автономным: одной зарядки хватает на съемку и передачу до 70 видеосюжетов по 10 секунд каждый.

Из аксессуаров новинки стоит отметить специальный чехол-футляр, являющийся одновременно зарядным устройством. Встроенной батареи хватает на 4 зарядки гаджета. Snapchat Spectacles v2 выпускаются в трех цветовых вариантах — черном, синем и красном. Вместо заводских в смарт-очки можно вставить индивидуальные линзы, включая выписанные по рецепту корректирующие.

Snapchat Spectacles v2 уже можно приобрести по цене 150 долларов.