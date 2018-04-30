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Смартфон Homtom S99 с 4/64 Гбайт памяти оборудовали аккумулятором на 6200 мАч
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Смартфон Homtom S99 с 4/64 Гбайт памяти оборудовали аккумулятором на 6200 мАч 

MDDevice 44 минуты назад
Фото: MDDevice
Китайская Homtom представила смартфон S99. Судя по известным спецификациям, аппарат должен считаться как минимум субфлагманским устройством, по крайней мере, если судить по объемам памяти. Новинка не лишена современных особенностей, проявившихся в дизайне экрана. Но что еще более важно, Homtom S99 обладает аккумулятором рекордной емкости.
Благодаря аккумулятору на 6200 мАч, владельцу Homtom S99 не придется беспокоиться о том, что его смартфон вдруг может выключиться в самое неподходящее время. Емкости АКБ достаточно для двух-трех дней самой активной работы. Дополнительным плюсовым фактором в экономии энергии можно считать операционную систему Android 8.0 Oreo, располагающей продвинутыми механизмами сбережения заряда.
Для смартфонов категории mid-end золотым стандартом в отношении объемов оперативной памяти считается вариант на 4 Гбайт. Homtom S99 получил именно такой объем. Что касается флеш-накопителя, то к услугам пользователя 64 Гбайт. Если слишком не увлекаться съемками видео, а камеру использовать для запечатлевания действительно интересных фото, а не всего, что попадает в фокус, то дотерпеть до вечера, чтобы скинуть на компьютер или HDD-хранилище плоды дневного труда, можно совершенно спокойно.
Осталось только рассказать об экране. Homtom снабдила S99 5,5-дюймовым высоким дисплеем, но разрешение экрана не указано. Что касается камер, чипсета и других особенностей, то об этих компонентах никаких сведений разработчик сообщить не пожелал. В продажу Homtom S99 поступит по цене $139,99.
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