Ноутбук Lenovo V110-15IKB (80TL01B2GE): силен в главном, слаб в остальном

Судя по характеристикам данного ноутбука, производитель пытался угодить всем за сравнительно небольшие деньги. Усилия, очевидно, были приложены, однако нельзя сказать, что результат впечатляет. Но разберемся подробнее. Итоги теста По итогам тестовых испытаний Lenovo V110-15ISK (80TL01B2GE) зарекомендовал себя как неплохой ноутбук среднего класса со своими достоинствами и недостатками. К сильным сторонам 15,6-дюймового лептопа, помимо щедрого списка оснащения, относится превосходная «повседневная» производительность. Гораздо меньше восторга вызывает встроенная здесь клавиатура и сравнительно короткая продолжительность времени автономной работы. В соответствии с этим соотношение цены и качества тоже оказывается только средним. Преимущества мощный CPU быстрый и большой SSD-накопитель матовая поверхность дисплея Недостатки дисплей лишь средненького качества дешевая клавиатура короткая продолжительность времени автономной работы Результаты тестирования Lenovo V110-15IKB (80TL01B2GE) Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 10 из 26 Соотношение цена/качество: 58 Мобильность (25%): 43.6 Оснащение (25%): 83.6 Производительность (15%): 96.5 Эргономичность (15%): 69.3 Дисплей (20%): 67.1 Результаты тестирования Поставьте оценку — 70% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Замечательная повседневная производительность

В ценовом диапазоне до 35 тыс. руб. такие параметры пока еще выглядят редкостью: в V110-15IKB компания Lenovo комбинирует отличные 8 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4 с процессором Intel Core i3-6006U на базе Skylake и быстрым SSD-накопителем. По этой причине повседневные мультимедийные и офисные задания не представляют никакой проблемы для данного 15-дюймового устройства, и даже старые, не очень требовательные игры благодаря интегрированной графической единице работают сравнительно быстро. При выборе SSD-накопителя компания Lenovo демонстрирует особенную щедрость и встраивает модель емкостью 256 Гбайт.

Экономия, тем не менее, видна на интерфейсных устройствах. Одного USB 2.0 и одного USB 3.0 по нынешним временам будет катастрофически мало. Поэтому тот, кто захочет подключить к ноутбуку не только мышку и внешний жесткий диск, должен будет воспользоваться USB-хабом. Спасают ситуацию гигабитный LAN-порт, HDMI-выход и оптический дисковод. Они же повышают итоговую оценку за оснащение. Возможности остаются незадействованными

На бумаге характеристики 15,6-дюймового дисплея поначалу кажутся хорошими: разрешение Full-HD (1920×1080 пикселей) и матовая поверхность панели — это превосходно для данного ценового диапазона. Даже максимальная яркость в 221 кд/м2 — в порядке. На рынке можно найти и значительно более темные модели.

Однако Lenovo V110-15IKB все-таки далек от идеала, и во многом эта «заслуга» принадлежит лишь посредственной шахматной контрастности (156:1), несколько неравномерному распределению освещенности и слабой стабильности углов обзора.

Тем не менее, если вы сидите «фронтально» перед компьютером и работаете не под открытым небом, то при минимально неравномерном фоновом освещении никаких проблем вы испытывать не будете. Впрочем, эксплуатацию вне помещений из-за относительно короткой продолжительности времени автономной работы (всего около 5 часов) можно рекомендовать очень условно. Хорошо, но плохо

Самый главный повод для критики в случае с Lenovo V110-15IKB — это клавиатура. Скользкие кнопки, маленькая высота свободного хода и практически не ощущаемая сила сопротивления нажатию делают работу на ноутбуке настоящим испытанием для терпения. Сюда же можно добавить впечатления от весьма своеобразной раскладки клавиатуры. В частности, правая клавиша «Shift» находится правее клавиши управления курсором «Вверх». Это очень непривычно. Кнопка «Backspace» получилась чрезвычайно маленькой, а «Enter» практически соединена с кнопкой «#» (в локальных моделях может быть иначе). Ошибки при наборе текста здесь практически неминуемы.

Полную противоположность плохой клавиатуре представляет собой «заменитель мышки». Тачпад с приятной поверхностью реагирует надежно и не «клеится» даже при продолжительном использовании. Для данного ценового сегмента такие характеристики не являются чем-то самим собой разумеющимся, что, впрочем, никак не компенсирует недостатки клавиатуры. Альтернатива: Acer Aspire 3 A315-31-P72U (NX.GNTEG.007)

В чем Lenovo дает слабину, в том Acer со своим Aspire 3 A315-31-P72U, который стоит примерно столько же, делает все правильно. 15,6-дюймовый лептоп располагает тремя USB-интерфейсами, ярким дисплеем и значительно лучшими показателями времени автономной работы (более 8 часов). Кроме того, помимо 128-гигабайтного SSD-накопителя китайский производитель встроил в данную модель дополнительный HDD емкостью 1 Тбайт. Однако придется отказаться от DVD-привода и довольствоваться несколько более медлительным процессором. Впрочем, для выполнения повседневных, в том числе и офисных, заданий производительности здесь всегда будет достаточно. Планшет, ноутбук или гибрид? Планшет, конечно. Если очень нужна клавиатура, купите отдельно. Ноутбук — мощность превыше всего. Зачем выбирать, если есть компромисс в виде гибридов? Я за классический ПК. Нечего гаджеты на улицу выносить! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Топ-5 ноутбуков для обработки изображений в Photoshop