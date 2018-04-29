Xiaomi передала заказы на SoC Surge S2 компании TSMC

Примерно год назад или чуть больше Xiaomi представила свою первую однокристальную систему Surge S1. Нельзя сказать, что первый блин у Xiaomi вышел комом, но массового внедрения новая SoC не получила. Xiaomi продолжает совершенствовать эти разработки и готовится выпустить второе поколение своего чипсета. Как именно он будет называться (Surge S2 или как-то иначе) пока неизвестно, зато известен контрактный изготовитель чипсета — им стала компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, иначе TSMC.

О разработке Surge S2 ходили слухи еще во время случившейся в феврале-марте текущего года выставке Mobile World Congress, но подробности о чипсете появились только сейчас. TSMC планирует изготавливать Surge S2 по 16-нанометровым технологическим нормам, что вызывает некоторое недоумение. Точно по такому техпроцессу производилась, скажем, широко известная мобильная платформа Snapdragon 625 в 2015 году. Все современные чипсеты категории high-end в настоящее время производятся по нормам 10-нм.

В состав Surge S2 войдут четыре CPU-ядра Cortex-A73, функционирующих на тактовой частоте 2,2 ГГц и такое же количество CPU-ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц. В качестве графической подсистемы будет задействована GPU Mali G71MP8. Чипсет сможет поддерживать флеш-память типа UFS 2.1 и ОЗУ LPDDR4. В описании не указана поддержка диапазонов CDMA, что для китайского рынка выглядит странно.

Уже ясно, что Surge S2 будет представлять собой отнюдь не флагманский чипсет. Дотянет ли его производительность хотя бы до Snapdragon 660? Или его уделом будет конкуренция с Kirin 960 — покажет время.