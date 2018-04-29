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Пассажиры пекинского метро теперь могут оплатить проезд путем сканирования QR-кода с помощью смартфона
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Пассажиры пекинского метро теперь могут оплатить проезд путем сканирования QR-кода с помощью смартфона 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — С сегодняшнего дня в пекинском метрополитене пассажиры могут оплатить проезд, просто отсканировав QR-код с помощью смартфона. Нововведение позволяет ускорить проход через турникеты. Для этого нужно скачать на свой телефон приложение «Итунсин» и зарегистрироваться в нем. Турникеты считывают информацию с QR-кода и автоматически вычитают плату за проезд с электронного счета, привязанного к приложению.
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — С сегодняшнего дня в пекинском метрополитене пассажиры могут оплатить проезд, просто отсканировав QR-код с помощью смартфона. Нововведение позволяет ускорить проход через турникеты. Для этого нужно скачать на свой телефон приложение «Итунсин» и зарегистрироваться в нем. Турникеты считывают информацию с QR-кода и автоматически вычитают плату за проезд с электронного счета, привязанного к приложению.
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — С сегодняшнего дня в пекинском метрополитене пассажиры могут оплатить проезд, просто отсканировав QR-код с помощью смартфона. Нововведение позволяет ускорить проход через турникеты. Для этого нужно скачать на свой телефон приложение «Итунсин» и зарегистрироваться в нем. Турникеты считывают информацию с QR-кода и автоматически вычитают плату за проезд с электронного счета, привязанного к приложению.
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — С сегодняшнего дня в пекинском метрополитене пассажиры могут оплатить проезд, просто отсканировав QR-код с помощью смартфона. Нововведение позволяет ускорить проход через турникеты. Для этого нужно скачать на свой телефон приложение «Итунсин» и зарегистрироваться в нем. Турникеты считывают информацию с QR-кода и автоматически вычитают плату за проезд с электронного счета, привязанного к приложению.
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