Лучше бы Apple сделала такую беспроводную зарядку, чем AirPower

Лучше бы Apple сделала такую беспроводную зарядку, чем AirPowerСамый неоднозначный аксессуар Apple скоро появится в продаже, но до сих пор все сомневаются в его полезности и своевременности.

Многие пользователи уже успели разочароваться в подобных устройствах, зарядка Apple работает по аналогичномц принципу и сильно не исправит ситуацию.

Купертиновцам следовало бы разработать что-то поинтересней.

Беспроводная зарядка Apple никому не нужна

Складывается впечатление, что беспроводную зарядку в последнее поколение своих смартфонов в Apple добавляли в последний момент, чтобы пользователь увидел хоть какое-то серьезное отличие iPhone 8 от предыдущей модели.

Аксессуар AirPower для беспроводной зарядки был презентован вместе со смартфонами в сентябре прошлого года. Глупо было бы добавлять поддержку беспроводной зарядки и не заниматься разработкой собственного аксессуара.

Сначала о сроках выхода AirPower ничего не говорили, потом обещали устройство к концу 2017 — началу 2018 года.

Начало года прошло тихо, на скромной весенней презентации Apple тоже не показала зарядку. Прошла половина весны и складывается впечатление, что устройство придержат до WWDC 18.

Получается, что зарядка доберется до прилавков спустя почти год после презентации. Кому она действительно нужна?

Те, кто хотел заряжать смартфон без провода, давно обзавелись аналогами от известных производителей или недорогими QI-станциями с AliExpress. Ждут сомнительную и дорогую поделку Apple единицы.

Зарядка мало того, что сильно задерживается и никому не нужна, так еще и не несет ничего революционного. Устройство находится на уровне, который задали конкуренты еще несколько лет назад.

А что, если бы в Apple сделали немного иной аксессуар?

Коврики до сих пор в моде

Во времена шариковых мышек трудно было представить компьютер без так называемого коврика. Работать с манипулятором практически на любом покрытии было невозможно, спасали «прокладки» разных форм и размеров, пробковые и тканевые, с подушкой для кисти и даже светящиеся.

Сейчас подобные коврики используют разве что заядлые геймеры для идеального контакта манипулятора с поверхностью и точных движений курсора. Все остальные давно отказались от устаревшего аксессуара, который потерял актуальность с появлением оптических и лазерных мышек.

Вместо этого коврики выполняют другие функции.

Большие покрытия устилают рабочую поверхность, делая контакт со столом более приятным. Подобные подстилки берегут одежду от загрязнений и затираний.

Коврики из кожи с отделкой подчеркивают статус владельца, коврики с прозрачной подкладкой позволяют хранить прямо на столе бумажки с напоминаниями, заметки, квитанции и прочую макулатуру. Коврики с нанесенной миллиметровкой незаменимы при ремонте разных штук и гаджетов.

Самые продвинутые современные модели научились подпитывать беспроводные мыши во время работы и обзавелись USB-хабами для проводной зарядки гаджетов или подключения периферии к компьютеру.

Именно на базе подобных зарядных ковриков и стоило начать свои разработки в Apple.

Подобные решения уже давно есть на AliExpress: вот, вот и вот.

Почему это могло бы быть выгодно

Изначально подобный «ковер» позволял бы заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods в новом зарядном кейсе. Вместо небольшой платформы пользователь мог бы превратить в зарядную станцию часть рабочего стола, прикроватную тубу или шкафчик возле входной двери.

Поместил на зарядный коврик все устройства, которые сейчас не используются, и они начали заряжаться.

Это было бы только начало.

Далее можно выпускать третье поколение Magic Mouse, Magic Trackpad и Apple Magic Keyboard. Устройства для управления компьютером с поддержкой беспроводной зарядки могли бы заряжаться на этом же «ковре».

Следом можно произвести апгрейд линейки iPad. Очередная «революция» для студентов и школьников, очередной профессиональный планшет, очередной 12-дюймовый «поднос». Все это с поддержкой беспроводной зарядки.

Когда подпитывать батарею без проводов научатся все мобильные гаджеты, можно приступить к выпуску нового поколения HomePod с батареей. Подзаряжать колонку, разумеется, можно на фирменном «коврике».

В дальнейшем подобная зарядка могла бы даже заряжать MacBook. Чем не повод обновиться для купивших новый ноутбук пару лет назад?

Параллельно с этим Apple может налаживать выпуск разных размеров и форматов зарядки, если продажи будут успешными, можно даже поиграть с цветами и материалами исполнения.

Вот так можно было создать действительно интересный и полезный аксессуар, который бы вписался в экосистему Apple и на несколько лет помогал бы компании подталкивая пользователей к апгрейду имеющейся техники.