Asus Zenfone 5Z станет самым доступным флагманом на Snapdragon 845

Этой весной Asus представила очередное поколение смартфонов Zenfone. В серию вошли следующие модели: Zenfone 5, Zenfone 5 Lite и Zenfone 5Z. Среди них на роль флагмана подходит только аппарат Zenfone 5Z, работающий на базе мощного чипсета Qualcomm Snapdragon 845. В продажу этот смартфон еще не поступил — но ждать осталось совсем недолго, релиз устройства намечен на май.

Теперь выяснилось, что производительность Asus Zenfone 5Z также находится на очень высоком уровне. Источник опубликовал данные тестирования смартфона в бенчмарке AnTuTu, где новинка смогла набрать 274 499 баллов, превзойдя анонсированный несколько назад смартфон Mi Mix 2s (273 741 балл). А вот сверзнуть с пьедестала почета Black Shark продукту Asus не удалось. Игровой смартфон Xiaomi получил 279 464 балла. Не исключено, что к моменту релиза производительность новинки будет еще скорректирована и тайваньскому продукту удастся выжать еще одну-две тысячи баллов.

Что до технических характеристик флагмана Asus, то у него можно отметить 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2246x1080p. Судя по разрешению, смартфон получит выемку на лицевой стороне. Процент полезной площади лицевой панели у данного смартфона превышает 90%. Asus уверяет, что смартфон обладает развитым искусственным интеллектом, который производитель называет AI boost.

Основная камера в Zenfone 5Z составлена из двух сенсоров, главный из которых — Sony IMX363. Объем /ОЗУ составил 6/8 Гбайт, флеш-памяти в устройстве 64/128/256 Гбайт. Еще можно упомянуть стереодинамики, NFC, Bluetooth 5.0, FM-радио. Стоимость Zenfone 5Z начинается с $479.