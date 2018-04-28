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Компания Аpple оформила патент на стеклянный смартфон
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Компания Аpple оформила патент на стеклянный смартфон 

Gizmonews 22 часа назад
Фото: Gizmonews
Аpple работает над выпуском смартфона в стеклянном корпусе: первый патент такого рода был оформлен еще в 2011 году, но теперь компания запатентовала принципиально новую конструкцию — речь идет о полностью стеклянном смартфоне. Гаджет снабжен корпусом и конструкционными элементами из стекла.
При этом, смартфон может обладать как жестким, так и гибким дисплеем. Экран состоит из нескольких слоев, которые склеены между собой. От прежних версий стеклянного корпуса новая конструкция отличается тем, что стекло является не декором, а несущей конструкцией. Все электронные компоненты будут прикрепляться именно к стеклу. Стеклянный корпус может состоять из двух половинок или же являть собой единую деталь в виде цилиндра. Такая технология может использоваться как в смартфонах, так и в других устройствах Apple.
В Apple также работают над новой технологией для дисплея будущих версий iPhone. Смартфон получит бесконтактное управление, при котором не нужно физически взаимодействовать с дисплеем — достаточно провести пальцем на некотором расстоянии от дисплея. Кроме того, специалисты компании работают над выпуском вогнутого сверху и снизу к центру дисплея.
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