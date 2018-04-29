День, когда в СССР появилось телевидение

29 апреля 1931 года была проведена первая опытная телепередача в СССР. Особую пикантность этому событию придавал тот факт, что передача осуществлялась по радио. Тогда этот вид связи был назван дальновидением, а передача осуществлялась на волне 56,6 метра. Смотреть передачу могли радиолюбители в пределах Москвы . А спустя полгода началась трансляция регулярных телепередач на длинных радиоволнах, которые можно было смотреть в других городах. Сейчас это сложно называть телевидением, поскольку передавалась только статичное изображение, без звука.

На заре развития телевидения

Но надо отметить, что в этом отношении СССР опередил многие страны, в том числе Великобританию , где аналогичная передача состоялась чуть больше, чем через месяц — 3 июня 1931 года.

А ещё в этот день…

29 апреля 1994 года, ровно 21 год назад, компания Commodore объявила о банкротстве. Компания просуществовала без малого 40 лет, однако пик ее популярности пришелся на начало и середину 80-х годов прошлого века, а самыми известными продуктами стали персональные компьютеры Commodore и Amiga. Вскоре после банкротства Commodore была куплена компанией Escom, которая вскоре также объявила о банкротстве. А сам бренд Commodore в 2005 году был передан компании, объединившей Yeahronimo Media Ventures Inc., SATXS Communications BV и Tulip Computers.

Компьютер Commodore PET 29 апреля 1882 года открылся первый в мире троллейбусный рейс. Диковинный тогда вид общественного транспорта запустил в серию Вернер фон Сименс (тот самый), а начальный маршрут длиной 540 метров располагался в предместье Берлина.

Первый в мире троллейбус

Конструктивно первый троллейбус был, конечно, далёк от современного транспорта — Сименс сконструировал пассажирский экипаж из охотничьей повозки и оснастил его деревянной мачтой, из которой к контактной линии был протянут токоприёмник. В движение троллейбус приводили два электромотора мощностью 3 л.с. каждый. Подача энергии была нестабильной из-за регулярных коротких замыканий — крепление контактных проводов оставляло желать лучшего.

Из-за конкуренции с пригородным ж/д транспортом (трамваями в том числе) и некачественных дорог настоящий «бум» троллейбусов состоялся лишь после Первой мировой войны. В России первая троллейбусная линия появилась значительно позже — в 1933 году в Москве.

29 апреля 2012 года NVIDIA официально представила двухчиповую видеокарту GeForce GTX 690. То была мощнейшая видеокарта в мире на момент анонса, а анонсировали ее на пафосном мероприятии мероприятии GeForce LAN/NVIDIA Gaming Festival (NGF) 2012 в Шанхае

NVIDIA GeForce GTX 690 GeForce GTX 690 была оснащена двумя полноценными GPU GK104 с архитектурой Kepler, выполненными по 28-нанометровой технологии. А в общей сложности решение содержало 3072 ядер CUDA. Продажи видеокарты стартовали сразу же, спустя лишь четыре дня после анонса по цене 999 долларов США.