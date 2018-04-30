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Xiaomi внезапно показала очень дешёвый 43-дюймовый телевизор
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Xiaomi внезапно показала очень дешёвый 43-дюймовый телевизор 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Xiaomi внезапно показала очень дешёвый 43-дюймовый телевизорПродолжая активное развитие «умных» телевизоров серии Youth Edition, Xiaomi анонсировала новую модель. 43-дюймовый Mi TV 4A стал самым большим ТВ в линейке.
Модель оснащена 43-дюймовой матрицей с разрешением 1920 х 1080 пикселей и частотой 60 Гц. Как и в 32-х и 42-х дюймовых предшественниках, дизайнеры позаботились о минимальных рамках по всему периметру экрана.
У Mi TV 4A Youth Edition хорошие углы обзора (178°) и производительный четырехъядерный процессор Amlogic с частотой 1,5 ГГц, работающий в паре с графическим чипом Mali-450 (750 МГц).
Оперативной памяти в модели всего 1 ГБ, что несколько настораживает. Так, 1 ГБ ОЗУ в телевизионных приставках Mi Box и ОС Mi TV явно недостаточно. Встроенной памяти 8 ГБ.
На корпусе расположились порты на все случаи жизни: USB, AV, Ethernet, HDMI и S/PDIF.
Главной же фишкой модели стала система искусственного интеллекта PatchWall. После нажатия на специальную кнопку на пульте, достаточно попросить телевизор показать фильм, поставить любимый трек или рассказать о погоде. За счет машинного обучения с каждым днем Mi TV 4A будет лучше понимать вкусы и предпочтения владельца.
В продажу Mi TV 4 Youth Edition поступит 4 мая. Рекомендованная цена в Китае составляет 16 800 рублей. О сроках поставки 43-дюймовой модели на российский рынок представители компании не сообщают.
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