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Nokia X6 — это Huawei P20 Lite на голом Android?
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Nokia X6 — это Huawei P20 Lite на голом Android? 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Ранее в Сети был опубликован постер, на котором изображен Nokia N8. Так, HMD Global должна представить что-то интересное уже 2 мая. Однако пока сложно сказать, что именно представят китайцы. И не исключено, что в числе представленных аппаратов окажется Nokia X, который дебютирует под брендом Nokia X6.
Девайс, если судить по «живым» фото, уже полностью готов, а его нахождение на стенде подтверждает тот факт, что компания в ближайшее время представит данное устройство.
Huawei P20 Lite
Nokia X6 получит дисплей с соотношением сторон 19:9. Судя по «живым» фото, речь идет, скорее всего, о диагонали 5,8-6 дюймов. Кроме того, передняя часть аппарата почти полностью повторяет таковую в Huawei P20 Lite. Не исключено, что смартфоны имеют общую базу, а X6 — это не что иное, как ребрендинг и незначительно измененный Huawei P20 Lite. Такое среди китайских производителей возможно. Вероятно, HMD Global заключили некое соглашение с компанией Huawei.
Смартфон выглядит действительно интересно. Пока сложно оценивать стоимость X6. Компания может использовать флагманский Snapdragon 845, а может ограничиться лишь процессором Snapdragon 660. Я больше склоняюсь к тому, что Nokia X6 станет полным аналогом Huawei P20 Lite не только внешне, но и в отношении производительности. Потому что, во-первых, Nokia никогда не выпускала первым делом флагманы линейки, ограничиваясь среднебюджетными устройствами (Nokia 6). Во-вторых, из названия следует, что X6 это аналогия Nokia 6, но с вырезом в дисплее. Таким образом, после X6 будут представлены более дорогие X7, X9 и так далее.
В связи с этим могу предположить, что смартфон оснастят 5,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+, аккумулятором на 3000-3500 мАч, 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ флеш-памяти. А стоимость Nokia X6 не должна превысить 20-25 тысяч рублей.
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