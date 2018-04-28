Как я чинил клавиатуру MacBook своими руками. Вам поможет

Вам поможетМой основной рабочий инструмент — MacBook Pro 15'' 2014 года выпуска. Ежедневно он испытывает десятки тысяч нажатий клавиш и, в целом, держится молодцом. За годы работы с ноутбуками Apple я могу смело сказать — у макбуков одна из самых удобных клавиатур (машинистки с трепетом к механике, простите).

Но даже самую хорошую клавиатуру можно если и не сломать, то изрядно подпортить. Именно это я и сделал, когда возился с паяльником и случайно пролил пару капель флюса клавиши.

Вывод: никогда не паяйте возле MacBook, если пользуетесь агрессивными припоями или кислотами.

Самое интересное, что с механикой все в порядке, жидкость не попала под клавиши, а вот покрытие начало безвозвратно слезать.

Сначала две клавиши, потом еще парочка.

Сейчас мой трудяга живет с пострадавшими шестью клавишами. Забавная штука: не будучи геймером, мне придется поменять клавиши A, S, D, Z, X и CMD. Бесит чисто эстетически.

В сервисе дорого

Дорогую технику принято чинить в сервисе. Обзвонив пару-тройку, понял, что за замену клавиш просят неоправданно завышенную сумму.

MacBook механизм «бабочка» (MacBook 12'', MacBook Pro после 2016 года) — от 600 до 1300 рублей

MacBook механизм «ножницы» (MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Pro Retina) — от 400 до 800 рублей

У меня механизм типа «ножницы», но цена все равно немного пугает. Черт побери, это же всего одна кнопка и буквально пару минут работы.

Итого, при лучшем раскладе, в сервисе пришлось бы оставить 2 400 рублей, да еще потратив при этом драгоценное время на тянучки и пробки.

Обращаемся к народу

Понимая, что замена клавиш у механизма «ножницы» не составляет труда (с «бабочкой» все сложнее), я решил найти те самые нужные клавиши на досках объявлений.

Открываю Avito и широко раскрываю глаза. Стоимость одной клавиши варьируется в пределах 50 — 100 рулей.

Списываюсь с продавцом, встречаемся на ближайшей от меня станции метро (территориально повезло) и через пару часов в моем распоряжении те самые шесть нужных клавиш за 300 рублей.

Меняем пострадавшие клавиши

Обратите внимание: описанный в данной статье способ подходит только для ноутбуков с механизмом типа «ножницы». В новых моделях ноутбуков (MacBook, MacBook Pro 2016 и новее) замена осуществляется иначе.

И еще, я никого не принуждаю и не агитирую менять клавиши самостоятельно. Данный материал — лишь желание поделиться собственным опытом и показать, что на ремонте техники Apple действительно можно сэкономить без ущерба качеству.

Для того, чтобы снять кнопку, необязательно полностью разбирать ноутбук. Из инструментов понадобиться лишь цыганская игла либо острый пинцет (желательно пластиковая палочка с острым концом из ремонтного набора).

Шаг 1. Пинцетом или цыганской иглой поддеваем клавишу сбоку и аккуратно приподнимаем.

Шаг 2. Приподняв клавишу, придержите ее пальцем.

Шаг 3. У кнопки есть два паза, в которые вставлена втулка-крепление самого механизма «ножницы» (на фото выше). По центру кнопки заведите иглу и с незначительным усилием отсоедините кнопку.

В руках останется только крышечка клавиши, которую и нужно заменить.

При желании, можно снять и сам механизм, слегка сдвинув навстречу друг-другу пластиковые «усики». Делать это я советую лишь в случае крайней необходимости. Если механизм работает исправно, лучше его не трогайте.

Шаг 4. Для установки новой кнопки сперва установите ее под незначительным углом от себя. Попав в два крепления, уложите кнопку и слегка надавите.

На этом замену клавиш можно считать оконченной.

Ради интереса я засек, сколько времени потратилось на замену шести клавиш. Учитывая, что такой тип кустарного ремонта я делал впервые, на замену ушло около 50 минут.

В результате, сэкономленные 2 100 рублей и удовлетворение от проделанной работы.