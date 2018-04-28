Бортовой компьютер на Гранту — повышаем информативность панели приборов

Лада Гранта — современный автомобиль отечественного производства, который с момента схода с конвейера пользуется высокой популярностью в нашей стране. При этом многие владельцы данного авто отмечают низкий уровень информативности приборной панели, особенно это касается отсутствия индикатора температуры двигателя. Лучшим решением проблемы служит установка маршрутного или бортового компьютера, это можно сделать своими руками.

1 Какую модель бортового компьютера выбрать на ВАЗ 2190 Гранта?

Выбор бортовых устройств для этой модели невелик, на отечественном рынке представлено несколько достойных моделей.

Multitronics TC 700-750 — универсальный маршрутный компьютер, который подходит для установки на большинство современных моделей авто отечественного производства, включая Лада Калина, Приора и др. Компания Мультитроникс не выпускает устройств под конкретную модель, поэтому продукты компании славятся именно универсальностью. Что касается модели Гранта, то установить такой компьютер можно в любом месте в салоне авто, а подключение выполнить несколькими способами.

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Orion + обычно устанавливается на лобовое стекло или сверху панели приборов. Имеет все необходимые настройки и параметры качественного маршрутного компьютера. Штат Х1 — самая подходящая и популярная модель бортового компьютера для ВАЗ 2190 Гранта. Модель разрабатывалась именно под конкретную модель, отчего установка подобного «маршрутника» не составит труда, устройство помещается на панели приборов в место заглушки правой кнопки. Данная модель бортовика обладает такими необходимыми функциями, как:

указатель среднего расхода топлива и времени в пути,

расшифровка кодов ошибок от ЭБУ двигателя,

возможность установки температуры срабатывания вентилятора охлаждения,

«плазмер» — функция прогрева свечей в холодный период эксплуатации авто,

отображение температуры двигателя, окружающей среды, остаточного количества топлива в баке.

Модель Штат Х1 для ВАЗ 2190 Гранта

Кроме того, простота в установке и невысокая цена (до 1000 рублей за комплект), а также большое количество положительных отзывов автолюбителей заставляют владельцев Гранты делать выбор в пользу именно данного бортового устройства. Рассмотрим, как правильно установить Штат Х1 в панель приборов Гранты.

2 Установка бортового компьютера на ВАЗ 2190 своими руками

В комплекте устройства Штат Х1 можно найти сам корпус с компьютером, комплект проводов для подключения и подробную инструкцию по установке. Так как БК выполнен в форме дополнительной кнопки, он без труда становится вместо штатной заглушки в нижней части центральной консоли.

Комплект устройства Штат Х1 Такое расположение бортового компьютера особенно удобно и актуально для тех водителей, у которых в машине уже установлен видеорегистратор или антирадар, так как еще одно дополнительное устройство будет создавать определенные помехи обзорности при движении.

Расположение бортового компьютера в консоли автоС помощью простой отвертки нужно снять штатную заглушку на центральной консоли. Далее необходимо найти диагностический разъем со штатными проводами, он находится в левой части салона у ног переднего пассажира (этот же разъем используется для снятия кодов ошибок при диагностике двигателя и других систем автомобиля). Согласно схеме и инструкции из комплекта БК, следует выполнить последовательное подключение проводов в колодку, а значит — врезаться в штатную электросистему не нужно, что сохраняет гарантию на автомобиль в случае действия таковой. Важно помнить, что все подключения необходимо выполнять, предварительно отключив минусовую клемму от аккумулятора.

3 Подключение универсального БК Multitronics на Гранту

Как уже говорилось, Мультитроникс выпускает универсальные бортовые компьютеры, которые могут быть установлены на различные модели автомобилей отечественного производства: Нива Шевроле, УАЗ, ГАЗ и т.д. В случае с Ладой Грантой, наиболее удобным и популярным местом установки является внутренняя часть центральной панели. Для установки БК необходимо снять центральную пластиковую консоль. Для этого выньте магнитолу и отключите все провода питания. Далее с помощью плоской отвертки подденьте рукоятки регуляторов температурного режима и воздуха в нижней части и аккуратно снимите их. Руками отсоедините рычажок управления заслонками воздухозаборников.

БК Мультитроникс для Лады ГрантаПо всему контуру пластиковой панели отщелкните 6 фиксаторов системы и аккуратно выньте контур накладки. Далее отсоедините все провода, идущие от выключателей, и снимите «маску» центральной панели. Теперь можно приступать к установке бортового компьютера в центральной части над панелью. На снятой панельке проделайте несколько отверстий для прокладки проводов. Разъем от компьютера подключите в диагностический разъем (как и при установке модели Штат Х1). Устройство должно определить протокол ЭБУ, если этого не происходит, значит, прошивка БК не соответствует CAN протоколу и ее необходимо обновить. Сам корпус бортового компьютера можно закрепить на герметик в процессе обратной сборки панели приборов и выполнении подключения всех устройств.

Установка Multitronics в центральной части над панельюПомимо модели Multitronics c750, на Ладу Гранту также подходят модели бортовых устройств Мультитроникс C700 или VC731. Последний крепится в верхней части торпедо и по своему функционалу (и стоимости) превосходит все представленные модели, однако в процессе эксплуатации некоторые владельцы Лады отмечали проблемы в работе данного БК.