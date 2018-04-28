Составлен рейтинг самых популярных в России мониторов

Аналитическая компания ITResearch поделилась результатами исследования российского рынка мониторов по итогам прошлого года. На первом месте, как и в 2016 году, оказался 21,5-дюймовый Philips 223V5LSB. За ним следует 24-дюймовый монитор Samsung S24D300H, за год поднявшийся на две строки. Предыдущий обладатель «серебра» — 21,5-дюймовый Philips 223V5LSB2 — опустился на третью строчку. Модель Dell E2216H также с 21,5-дюймовой матрицей сменила третье место на четвертое. В более дорогостоящем сегменте от 31,5 до 35 дюймов лидирует 32-дюймовый монитор Samsung S32D850T. Среди самых крупных моделей — от 35 дюймов и более — пальму первенства заполучил 43,5-дюймовый Philips BDM4350UC. Самым популярным в России 4К-монитором признан 28-дюймовый Samsung U28E590D.

Источник: ITResearch

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