Тест SSD-накопителя Crucial MX500 1000GB: большая емкость при адекватной стоимости

Итоги теста Crucial знакома нам как марка с превосходным соотношением цены и качества, и данное убеждение производитель снова подтверждает, после того как мы протестировали MX500 (CT1000MX500SSD1). Модель Crucial MX500 1000GB обладает замечательным соотношением цены и качества — стоимость в 17,25 рублей за Гбайт, предлагаемую данной моделью Crucial, в настоящее время превзойти по привлекательности никто не может. Преимущества высокая скорость передачи данных 1000 Гбайт дискового пространства отличное соотношение цены и качества Недостатки нет Результаты тестирования Crucial MX500 1000GB (CT1000MX500SSD1) Соотношение цена/качество Превосходно Место в общем рейтинге 6 из 47 Соотношение цена/качество: 100 Скорость передачи данных при чтении (80%): 99.5 Скорость передачи данных при записи (20%): 89 Результаты тестирования Поставьте оценку — 97% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Идеальный выбор для потребителей

После форматирования Crucial MX500 для эффективного использования предлагает 931,5 Гбайт. Теоретически данное дисковое пространство можно заполнить данными за почти полчаса. Измеренная нами скорость передачи данных при записи сжатой информации в среднем составляет 492 Мбайт/с, а несжатых элементов — 486 Мбайт/с. Актуальные топовые модели, например Samsung 850 EVO 4TB (MZ-75E4T0B), хотя и обеспечивают скорость примерно на 30 Мбайт/с выше, но для SSD-накопителя с интерфейсом SATA пропускная способность данной модели от Crucial — это гораздо выше среднего уровня.

Еще лучше выглядит скорость чтения данных, которая с измеренными нами 550 Мбайт/с принадлежит к числу лучших значений. Среднее время доступа с почти 0,030 мс также получается замечательным.

То же самое можно сказать и о полученном нами значении IOPS, то есть числе операций чтения и записи, которые SSD-накопитель может выполнить за одну секунду: оно не дает ни малейшего повода для критики. Таким образом, повседневную производительность устройства можно признать убедительной целиком и полностью. Дешевле не бывает

Даже с учетом того, что цены на SSD-накопители с интерфейсом SATA в последние годы сильно снизились, до показателей классических жестких дисков им все равно еще далеко. По этой причине многие пользователи видят смысл в покупке таких накопителей только в качестве небольших загрузочных дисков.

В случае с Crucial MX500 1000GB (CT1000MX500SSD1) все становится иначе: при цене, лишь чуть превышающей 15 000 рублей, то есть около 17 рублей за 1 Гбайт дискового пространства, этот терабайтный монстр стоит вполне приемлемо и может стать заменой второму HDD. Особенно геймеры, которые хотят извлечь выгоду из более короткого времени загрузки, могут воспользоваться данным предложением, не тратя целое состояние.

Результаты тестирования Crucial MX500 1000GB (CT1000MX500SSD1) Альтернативные варианты

SATA-альтернатива с 2 ТБайт: Samsung SSD 860 EVO 2TB (MZ-76E2T0B/ EU

Тот, кому нужно еще больше дискового пространства, вынужден будет залезть в карман значительно поглубже. Все еще хорошее соотношение цены и качества при замечательной скорости передачи данных предлагает Samsung 860 EVO 2TB (MZ-76E2T0BW). SSD-накопитель емкостью 2 Тбайт стоит в настоящее время чуть меньше, чем 38 500 рублей.

SATA-альтернатива с 500 Гбайт: Crucial MX500 500GB (CT500MX500SSD1)

Если вы сможете довольствоваться и 500 Гбайт, есть смысл обратить внимание на Crucial MX500 500GB (CT500MX500SSD1). Данный SSD-накопитель ни в чем не уступает аналогичной по конструкции старшей родственной модели, а с ценником около 9200 рублей претендует на звание по-настоящему удачной покупки. При этом дискового пространства здесь должно свободно хватить не только для операционной системы, но и для всех необходимых программ и важных файлов.

M.2-альтернатива для энтузиастов: Samsung SSD 960 EVO 1TB (MZ-V6E1T0BW)

Если ваша материнская плата располагает слотом стандарта M.2, то в качестве альтернативы можно рассмотреть и Samsung 960 EVO (MZ-V6E1T0). За SSD-накопитель емкостью 1 Тбайт придется выложить почти 27 000 рублей, однако благодаря более быстрому стандарту он предлагает скорость передачи данных, о которой раньше можно было только мечтать — 2356 Мбайт/с при чтении и 1796 Мбайт/с при записи. Характеристики и результаты тестирования Crucial MX500 1000GB (CT1000MX500SSD1) Соотношение цена/качество 100 Номинальная емкость 1.000 Гбайт Измеренная емкость 931,5 Гбайт Интерфейс SATA 600 Контроллер Silicon Motion SMI2258 Тип микросхем памяти k. A. Объем кеш — Средняя скорость чтения (сжимаемые данные) 549 Мбайт/с Средняя скорость чтения (несжимаемые данные) 550 Мбайт/с Средняя скорость записи (сжимаемые данные) 492 Мбайт/с Средняя скорость записи (несжимаемые данные) 486 Мбайт/с Средне время доступа при чтении 0,030 мс; Среднее время доступа при записи 0,032 мс; IOPS (чтение блоками по 512 Байт) 32.911 операций/с IOPS (чтение блоками по 4096 Байт) 26.451 операций/с IOPS (запись блоками по 512 Байт) 31.162 операций/с IOPS (запись блоками по 4096 Байт) 27.396 операций/с Версия прошивки при тестировании M3CR010 Читайте также: SSD в цифрах: интересные факты о накопителях

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