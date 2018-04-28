Выход смартфона Coolpad Cool 2 должен состояться в ближайшее время

Некоторое время назад компании Coolpad и LeEco объединились, чтобы дать жизнь новому бренду CoolEco. Позднее название этого бренда сократилось до «Cool». В августе 2016 года вышел смартфон Cool 1, а теперь к релизу готовится его слегка запоздалый преемник. При чем ходят слухи, что LeEco к выходу этого смартфона, в виду серьезных финансовых проблем, отношения имеет крайне мало, так что Coolpad Cool 2 можно считать практически на 100% полным детищем компании Coolpad.

Габаритные размеры Coolpad Cool 2 составили 154,7×73,3×9 мм, масса — 160 граммов. Рейтинг IPX4 говорит, что новинка сможет успешно противостоять попаданию брызг, но не погружению в воду. На тыльной стороне можно разглядеть U-образные антенны, декорирующие верхнюю и нижнюю части тыльной панели. Сканер отпечатков пальцев также расположен на тыльной части, срабатывает он за 0,2 секунды. Диагональ экрана Coolpad Cool 2 составила 5,7 дюймов (разрешение 1440×720 пикселей), используется ЖК-панель с соотношением сторон 18:9.

«Сердцем» смартфона стала восьмиядерная мобильная платформа MediaTek MT6750 (графика -T860), тактовая частота CPU составила 1,5 ГГц. Объемы оперативной и встроенной памяти равны 4 Гбайт и 64 Гбайт. Флеш-память можно увеличить при помощи карты microSD. Смартфон выйдет с предустановленной Android 7.0 Nougat и аккумулятором на 3200 мАч. Основная камера Coolpad Cool 2 составлена из сенсоров на 13 и 0,3 Мп, фронтальная имеет один сенсор на 8 Мп.

Дата начала продаж Cool 2 пока неизвестна, стоимость также держится в секрете.