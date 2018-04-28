Apple создает революционный VR/AR-шлем 

Apple разрабатывает шлем виртуальной и дополненной реальности. Он будет беспроводным, а разрешение дисплеев рекордным на текущий момент — 8К для каждого глаза. Пока что таких показателей нет ни у одного VR-устройства. Очевидно, что Apple уже давно готовит почву для выхода на рынок устройств виртуальной и дополненной реальности. Сам глава компании много раз в интервью положительно отзывался о перспективах аугментированной реальности. Так, в 2016 году он говорил, что со временем AR-системы станут для людей такими же привычными, как трёхразовое питание. Девайсы «яблочной» компании уже давно поддерживают дополненную реальность через программный комплекс ARKit. Нельзя не вспомнить также многочисленные патенты Apple, так или иначе связанные с виртуальной и дополненной реальностями. Поэтому можно с большой уверенностью говорить о том, что выпуск специализированного гаджета — лишь вопрос времени. И вот, недавно появилась первая подробная утечка о том, каким может быть первое полноценное устройство Apple. По сведениям информаторов портала CNET, Apple создает гарнитуру, которая будет поддерживать технологии как виртуальной (VR), так и дополненной (AR) реальности. Проект под кодовым названием T288 находится на ранней стадии, выход устройства запланирован на 2020 год. Но Apple может поменять планы или вовсе от них отказаться, указывает издание. В компании отказались от комментариев. Источник сообщил изданию, что изображение в устройстве будут формировать два экрана с разрешением 8K каждый. Для справки: под 8K обычно понимают дисплеи с разрешением 7680 на 4320 точек, то есть на каждый глаз в якобы разрабатываемом Apple VR-шлеме придется по 33 мегапикселя. Чтобы сформировать настолько подробное изображение (по крайней мере, если речь идет не о трансляции видео, а о рендеринге трехмерных сцен в реальном времени) возможностей даже самых продвинутых современных процессоров и видеокарт не хватит. Более того, гарнитура будет беспроводной — для подключения к источнику видеосигнала Apple использует высокоскоростную технологию под названием 60GHz WiGig. Сам вычислительный блок будет оснащен процессором от Apple, который превзойдёт по мощности все существующие чипы компании.