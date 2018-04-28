Acer выпустила ноутбуки по мотивам «Мстителей: Война бесконечности»

К скорому релизу фильма «Мстители: Война бесконечности» компания Acer представила линейку ноутбуков в супергеройском оформлении. Напомним, что мировая премьера фильма состоится 27 апреля, а в России картина выйдет на экраны 3 мая.

Всего в серию «Мстители: Война бесконечности» вошли три ноутбука. Acer Aspire 6 Captain America Edition получил 15,6-дюймовый IPS-дисплей, процессор Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и графический адаптер GeForce MX150. Acer Nitro 5 Thanos Edition оснащён чипом Intel Core i5, от 8 до 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой GeForce GTX 1050.

Acer Swift 3 Iron Man Edition комплектуется 14-дюймовым дисплеем Full HD, процессором Intel Core i5, графической подсистемой Intel UHD Graphics 620 и SSD объёмом 256 ГБ. При толщине корпуса 17,95 мм мобильный компьютер весит 1,6 кг.