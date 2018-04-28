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Краткий обзор всех форматов SIM-карт
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Краткий обзор всех форматов SIM-карт 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Если вы все еще называете SIM-карты «большими» и «маленькими», эта статья для вас.
Mini-SIM: стандартная SIM-карта или mini-SIM имеет размер 25 x 15 x 76 мм. Она подходит в первую очередь для старых моделей телефонов и планшетов.
Micro-SIM: имеет размеры 15 x 12 x 76 мм. Micro-SIM значительно меньше стандартной «симки». Поскольку карта требует меньше места, она пользуется популярностью у многих производителей мобильных телефонов.
Nano-SIM: тем не менее, чаще всего используется так называемая nano-SIM. Это самый маленький в настоящее время формат SIM-карты: 12,30 x 8,80 x 0,67 мм. Она состоит практически из одного золотого чипа.
eSIM: в отличие от упомянутых выше SIM-карт, eSIM (сокращение от embetted SIM) устанавливается в устройство без возможности удаления. Это затрудняет ее смену в случае дефекта, но помогает выгодней приобрести смартфон — поставщики сотовой связи делают хорошие скидки на гаджеты со своими «симками». Однако в Росии eSIM не очень популярна.
Multi-SIM: у многих SIM-карт нет собственного формата. Это стандартные SIM с заранее определенными точками подрезки. Таким образом, вы можете обрезать «мультисимку» до размера mini— или nano-карты.
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