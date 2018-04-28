Никогда не делайте этого с блоком питания MacBook

Никогда не делайте этого с блоком питания MacBookВ 2012 году мой хороший друг и активный читатель iPhones.ru Николай Т. наконец-то женился. На свадьбу мы подарили ему неплохой даже по сегодняшним MacBook Pro с дисплеем Retina.

До 2018 он так и не задумался о том, чтобы обновить ноутбук. Несмотря на то, что корпус устройства покрылся царапинами и даже вмятинами, он до сих пор работает очень неплохо и справляется со всеми задачами.

В тему: Как я убил и пытался оживить «серый» MacBook Pro Единственное, кабель блока питания ноутбука с коннектором MagSafe 2-го поколения сначала протерся до дыр, а на днях отказался заряжать компьютер. Речь пойдет о его ремонте.

Нам предложили сэкономить на замене блока питания

За новый блок питания для MacBook Pro Retina 2012 года на официальном сайте Apple просят 5 790 руб. Немало, поэтому решили сэкономить.

Мы совместно обзвонили пару местных сервисных центров неофициального типа с вопросом ремонта блока питания. Когда-то слышал, что протертые кабели легко меняют на новые, и зарядка для ноутбука прослужит еще пару лет.

Действительно, во многих «подвальчиках» есть услуга замены кабеля с коннектором MagSafe 2-го поколения. Цена вопроса до 1 тыс. руб.

Блок питания раскрывают, протертый шнурок вытягивают, меняют его китайским аналогом, конструкцию заклеивают и скрепляют стяжками на пару дней, чтобы не развалилась.

Решили, нужно пробовать. В обеденное время завезли блок питания в СЦ и уехали перекусить. Через час нам позвонили и сказали, что все готово. Попросили взять с собой MacBook, чтобы проверить блок питания после ремонта.

Приехали, проверили, все работает. Пожали руки и разбежались.

Отремонтированный блок питания чуть не сжег квартиру

Поздним вечером от него прилетело сообщение формата «Ты спишь?!», а после отрицательного ответа раздался звонок.

В конце дня он бросил MacBook Pro на кухонный стол, подключил к БП, убедился, что он начал заряжаться, и ушел в другую комнату, чтобы уложить ребенка спать.

Когда вернулся, в кухне не было света, и стоял противный запах горелой пластмассы. Скорее всего, произошло короткое замыкание, поэтому на щитке выбило один автомат.

Дымящийся блок питания сразу же отправился в мусорный бак на улице. Ноутбук не пострадал, но чувство тревоги точно не покидало его еще пару дней.

Мораль проста. Никогда не ремонтируйте блоки питания от MacBook кустарным способом. Если сломался, купите новый, не экономьте на своей безопасности.

Представьте, что вы поставили ноутбук на зарядку и отправились спать. После короткого замыкания блок питания загорелся, и пламя от него перебросилось на ковер, стол, мебель или шторы. О таком даже думать не хочется.

После этой истории я влюбился в новые БП еще раз После этой истории я в очередной раз убедился, что Apple очень правильно поступила с блоками питания формата USB-C в новых MacBook.

В MacBook 2015 года и новее и в MacBook Pro 2016 года и новее кабель можно отключить от блока питания и заменить новым. Например, я сразу купил себе шнурок USB-C на USB-C от Native Union, чтобы точно не порвался.

Возможно, инженеры Apple пришли к съемным кабелям именно из-за подобных подвальных СЦ, которые ставят под угрозу жизнь экономных потребителей.

В общем, не повторяйте наших ошибок и скорее переходите на новые MacBook Pro. Они классные!;)