На улицах Макарова установили 21 камеру видеонаблюдения

На улицах города Макарова установили 21 видеокамеру. Видеонаблюдение ведется в местах скопления людей: на площадях, перекрестках, рынках, в кафе и торговых центрах.

У камер высокое разрешение — 2688×1520 пикселей, сообщает ИА SakhalinMedia. Они работают круглосуточно. Если раздастся громкий звук, будет закрыт обзор или отключено питание видеооборудования, то муниципальные службы сразу же получают уведомление об этом.

«Наличие на улицах камер позволяет жителям чувствовать себя в безопасности, а полиции быстро реагировать на правонарушения, — отметил директор управления по делам ГО и ЧС Макаровского городского округа Герман Кирилич. — Видеозаписи помогают разбираться в спорных ситуациях и решать конфликты».

Камеры были установлены компанией «Ростелеком» . Они оборудованы инфракрасной подсветкой для ночного времени, встроенными микрофоном и датчиком движения.

Кроме того камеры имеют широкий угол обзора.