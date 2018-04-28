Ещё
На улицах Макарова установили 21 камеру видеонаблюдения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На улицах Макарова установили 21 камеру видеонаблюдения 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На улицах города Макарова установили 21 видеокамеру. Видеонаблюдение ведется в местах скопления людей: на площадях, перекрестках, рынках, в кафе и торговых центрах.
У камер высокое разрешение — 2688×1520 пикселей, сообщает ИА SakhalinMedia. Они работают круглосуточно. Если раздастся громкий звук, будет закрыт обзор или отключено питание видеооборудования, то муниципальные службы сразу же получают уведомление об этом.
«Наличие на улицах камер позволяет жителям чувствовать себя в безопасности, а полиции быстро реагировать на правонарушения, — отметил директор управления по делам ГО и ЧС Макаровского городского округа Герман Кирилич. — Видеозаписи помогают разбираться в спорных ситуациях и решать конфликты».
Камеры были установлены компанией «Ростелеком». Они оборудованы инфракрасной подсветкой для ночного времени, встроенными микрофоном и датчиком движения.
Кроме того камеры имеют широкий угол обзора.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сенатор рассказал о мерах повышения безопасности рынка лекарств в России Цена на iPhone 6 опустилась до критической отметки Киев пригрозил забрать у России Крымский мост
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост631
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт76
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО36
Майские пенсии доставят по особому графику146
Росгвардейцы ответят за смерть пауэрлифтера21
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
00:25
Самбурская оправдалась за нападки на Летучую
Шоу-бизнес
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение