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Xiaоmi представила Mi 6X с двойной интеллектуальной камерой
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Xiaоmi представила Mi 6X с двойной интеллектуальной камерой 

Gizmonews 2 часа назад
Фото: Gizmonews
После огромного количества утечек, Xiaоmi Mi 6X, наконец, был представлен официально. Новый смартфон получил двойную камеру, которая, по заверениям, разработчиков, будет превосходить по качеству такие флагманские устройства, как Apple iPhone X и Oppo R15.
Основная камера наделена датчиком в 12 Мп Sony IMX486. Дополнительный 20-мегапиксельный модуль Sony IMX376 предлагается для улучшения портретных фото и фотографий, сделанных в темноте. Передняя камера Selfie snapper также обладает датчиком в 20 Мп. Двойная камера поставляется с улучшениями для 200 сцен, предусмотрено и 12 различных портретных режимов. Интеллектуальная система поддается обучению и обеспечивает лучшую детализацию и четкость снимков.
Xiaomi Mi 6X работает на основе 8-ядерного процессора Snapdragon 660 с тактовой частотой в 2,2 ГГц и графическим процессором Adreno 512. Всего будет выпущено три модификации с вариантами объема памяти — 4/64 Гб, 6/64 Гб и 6/128 Гб. Дисплей на передней панели такой же как и у дисплея Redmi Note 5 Pro — 5,99-дюймовый LCD-дисплей. В качестве платформы выступает ОС Android Oreo 8.1 с оболочкой MIUI 9.5, а питается модель от аккумулятора на 3010 мА/ч.
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