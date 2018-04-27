Флагман OnePlus 6 предстал на новом «живом» снимке

Опубликован новый портрет смартфона OnePlus 6, до анонса которого остается меньше месяца. Это новое «живое» фото, на котором, правда, виден лишь экран, и даже нельзя оценить толщину его рамок, так как мобильник зачем-то поместили в весьма странного вида чехол.

Зато вырез в дисплее OnePlus 6 виден сразу — не заметить его попросту невозможно, так как он настолько большой, насколько позволила разработчикам их китайская совесть. Другими словами, монобровь заметно портит вид лицевой панели флагмана и отъедает значительную часть видимой области, благо хоть, что сам дисплей вытянули до соотношения сторон 19:9, что позволило хоть немного уменьшить потери из-за слепого копирования не самых лучших идей Apple . Экран в OnePlus 6, напомним, это панель AMOLED на 6,3 дюйма с разрешением, по разным данным, Full HD+ или Quad HD+.

Вместе с ним ожидаются до 8 Гб ОЗУ, до 256 Гб постоянной памяти, процессор Qualcomm 845, современная ОС Android 8.1 Oreo с фирменной прошивкой Oxygen OS последней версии, модуль NFC, пара слотов под SIM-карты, надежная защита от воды IP68, ускоренная зарядка по проводу и более-менее быстрая зарядка по воздуху, а также полностью стеклянный корпус, мало защищенный от сколов и трещин. OnePlus 6 поступит в продажу в синем, фиолетовом и черном цветах корпуса, а для фанатов комиксов Marvell будет выпущена спец-версия, посвященная Мстителям.