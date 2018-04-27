Чем OnePlus 6 ответит камере Samsung Galaxy S9?

Samsung представила новый флагман в конце февраля. Главная особенность Galaxy S9 — камера. 12-мегапиксельное окошко умеет подстраиваться под окружающее освещение с помощью регулируемой диафрагмы. К другим достоинствам относится система оптической стабилизации изображения и запись видео в 4K. Переплюнуть конкурента будет непросто, но OnePlus 6 попытается. Первую фишку его камеры случайно раскрыли сотрудники компании.

Тизер камеры смартфона появился на официальном веб-сайте индийского подразделения OnePlus. Спустя несколько минут изображение удалили, но пользователи успели его сохранить. Выглядело оно так:

Картинка намекает на внедрение функции суперзамедленной съёмки. OnePlus 5T умеет снимать HD-видео на 120 кадрах в секунду, так что речь, скорее всего, идёт о большем замедлении. Как сообщают представители GizmoChina, стоит рассчитывать на запись в 960 кадрах — по аналогии с Galaxy S9.

Вдобавок OnePlus 6 засветился на шпионском снимке. По утверждению авторов, на фотографии — рабочий аппарат.

Напомним, смартфон представят в Лондоне 16 мая. От модели ждём стеклянную заднюю часть, поддержку беспроводной зарядки и Snapdragon 845. Обсудить девайс можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.