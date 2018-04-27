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Чем OnePlus 6 ответит камере Samsung Galaxy S9?
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Чем OnePlus 6 ответит камере Samsung Galaxy S9? 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Samsung представила новый флагман в конце февраля. Главная особенность Galaxy S9 — камера. 12-мегапиксельное окошко умеет подстраиваться под окружающее освещение с помощью регулируемой диафрагмы. К другим достоинствам относится система оптической стабилизации изображения и запись видео в 4K. Переплюнуть конкурента будет непросто, но OnePlus 6 попытается. Первую фишку его камеры случайно раскрыли сотрудники компании.
Тизер камеры смартфона появился на официальном веб-сайте индийского подразделения OnePlus. Спустя несколько минут изображение удалили, но пользователи успели его сохранить. Выглядело оно так:
Картинка намекает на внедрение функции суперзамедленной съёмки. OnePlus 5T умеет снимать HD-видео на 120 кадрах в секунду, так что речь, скорее всего, идёт о большем замедлении. Как сообщают представители GizmoChina, стоит рассчитывать на запись в 960 кадрах — по аналогии с Galaxy S9.
Вдобавок OnePlus 6 засветился на шпионском снимке. По утверждению авторов, на фотографии — рабочий аппарат.
Напомним, смартфон представят в Лондоне 16 мая. От модели ждём стеклянную заднюю часть, поддержку беспроводной зарядки и Snapdragon 845. Обсудить девайс можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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