Видео: Превращение руки в тачскрин с помощью «умных» часов

Разработчики утверждают, что смарт-часы могут проецировать интерфейс размером до 40 кв см, в пять раз превышающим размер интерфеса стандартных часов.

Изображение создается с помощью трех лазеров красного, синего и зеленого цветов. LumiWatch работают автономно, помимо проектора устройство оснащено датчиком глубины.

LumiWatch работают на на Android 5.1, оснащены процессором от Qualcomm и имеют 768 МБ оперативной памяти, а также поддерживают Wi-Fi и Bluetooth.

Согласно данным исследователей, аккумулятор емкостью 740 мАч позволяет часам показывать изображение непрерывно в течение часа, при нечастом использовании устройство может проработать один день.

Создатели оценили розничную стоимость прототипа в районе $600.