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Видео: Превращение руки в тачскрин с помощью «умных» часов
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Видео: Превращение руки в тачскрин с помощью «умных» часов 

RB.ru 57 минут назад
Фото: RB.ru
Разработчики утверждают, что смарт-часы могут проецировать интерфейс размером до 40 кв см, в пять раз превышающим размер интерфеса стандартных часов.
Изображение создается с помощью трех лазеров красного, синего и зеленого цветов. LumiWatch работают автономно, помимо проектора устройство оснащено датчиком глубины.
LumiWatch работают на на Android 5.1, оснащены процессором от Qualcomm и имеют 768 МБ оперативной памяти, а также поддерживают Wi-Fi и Bluetooth.
Согласно данным исследователей, аккумулятор емкостью 740 мАч позволяет часам показывать изображение непрерывно в течение часа, при нечастом использовании устройство может проработать один день.
Создатели оценили розничную стоимость прототипа в районе $600.
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