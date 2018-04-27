Как выбрать лучшую SD-карту: советы экспертов

Находим SD-карты в правильном формате Прежде, чем приняться за изучение детальной информации о SD-карте, вы должны найти правильный формат. Он может быть разным в зависимости от устройства: Смартфоны в подавляющем большинстве случаев поддерживают работу только с картами стандарта microSD. Они меньше, чем классические карты памяти.

При этом с помощью специального адаптера вы можете использовать microSD-карты и в компьютере или камере. Размеры SD-карт для разных устройств Важнейшим критерием, разумеется, является емкость карты памяти. И здесь вас ждут настоящие муки выбора: Актуальный модельный ряд карт памяти простирается от 2 до 512 Гбайт. Фотографам-любителям понадобится карта, на которую можно записать по меньшей мере 32 Гбайт данных. Если вы желаете хранить на карте еще и музыку или фильмы, то должны сделать выбор в пользу вариантов еще большего размера.

Здесь необходимо принимать во внимание важность некоторых сокращенных обозначений, нанесенных на карту: изначально SD-карты (Secure Digital) предлагали емкость до 2 Гбайт. SDHC-карты (High Capacity) сделали возможным хранение уже до 32 Гбайт. SDXC-карты (Extended Capacity) могут достигать емкости аж до 2 Тбайт. Но на практике самые большие модели SD-карт ограничиваются размерами до 512 Гбайт.

Разумеется, вместе с емкостью растет и стоимость карты: например, если SD-карту размером 4 Гбайт можно приобрести уже за 400 рублей, то за большую модель на 128 Гбайт вам придется выложить уже по меньшей мере 3200 рублей. Подробную информацию о картах памяти вы найдете в нашем соответствующем рейтинге. Покупаем SD-карты с более высокой скоростью записи данных

Как только вы начнете копировать на вашу SD-карту первые файлы, даст о себе знать второй важнейший критерий: скорость записи данных. При этом необходимо понимать разницу между минимальной пропускной способностью при записи и теоретической производительностью. Минимальная пропускная способность при записи данных следует из класса SD-карты. При этом число, обозначающее класс, описывает скорость записи в Мбайт/с. Таким образом, карта памяти 6-го класса предлагает минимальную скорость записи данных в 6 Мбайт/с. Однако, такие показатели уже не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Если вы покупаете новую SD-карту, то должны брать модели по меньшей мере 10-го класса.

При этом следует учесть, что фактическая скорость записи у карт памяти 10-го класса значительно превышает минимальную пропускную способность. Актуальные топовые карты предагают среднюю сокрость при чтении и записи данных выше 90 Мбайт/с.

Именно на это вы и должны ориентироваться при покупке SD-карты. Модели со скоростью ниже 90 Мбайт/с в большинстве случаев не стоят ваших денег, поскольку актуальные карты 10-го класса можно получить менее чем за 1500 рублей.

При всем этом необходимо быть уверенным и в том, что высокую скорость обработки данных поддерживает и ваше устройство. Особенно старые видеокамеры могут не успевать за скоростью передачи данных новых SD-карт. Тогда переплачивать смысла нет. А вот для актуальных моделей смартфонов или других устройств, которые выпущены не более чем два или три года назад, карты 10-го класса будут правильным выбором. Если ваша новая SD-карта не распознается, это не является поводом для беспокойства: в отдельной статье с практическими советами мы расскажем вам о том, как вернуть карту памяти к жизни.

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