#Видеообзор: новые способы слушать музыку без проводов

Наши сегодняшние гости выпущены под брендом Harper, который хорошо знаком нашим постоянным подписчикам. Так как про него мы уже рассказывали и некоторые аксессуары вроде Bluetooth-адаптера для наушников многим пришлись по вкусу, в преддверии сезона пикников стоит поговорить и про портативные колонки этого производителя.

Стильная и компактная

Первой колонкой будет Harper PSPB-200. Несмотря на сложное название, колонка максимально простая внешне. Ее даже можно назвать минималистичной. На корпусе нет никаких лишних элементов, только три кнопки, разъемы под декоративной заглушкой и округлые формы корпуса.

Минимальный набор кнопок включает в себя две кнопки громкости и кнопку Play/Pause, совмещенную с функцией включения и выключения колонки по продолжительному нажатию.

Кроме кнопок, на корпусе есть разъемы, позволяющие многое. Про разъем для зарядки можно сказать только, что это microUSB. Кроме этого, есть слот microSD. С его помощью можно воспроизводить музыку с карт памяти с объемом до 32 ГБ в формате mp3 и wma.

Еще один разъем под той же декоративной заглушкой позволит подключить другое устройство для его зарядки. Сама колонка имеет встроенный аккумулятор на 2500 мАч и может делиться зарядом. Если использовать аккумулятор только для прослушивания музыки, то его хватит примерно на 8 часов в зависимости от громкости и типа воспроизведения.

Единственным минусом в эргономике будет то, что разъемы немного утоплены в корпус и не все провода смогут подключиться к ним. Утоплены они из-за того, что их закрывает резиновая заглушка, выполняющая декоративную функцию и предотвращающая попадание пыли и грязи в разъемы.

Что касается звука, то мало кто будет ожидать от недорогой и небольшой колонки фантастического звучания, которое будет потрясать мощными басами и проработанной серединой. Такого не будет, но для нормального прослушивания на небольшой громкости колонки будет более чем достаточно. Общий диапазон воспроизводимых частот немного смещен в сторону высоких, но слух это не режет. На улице максимальной громкости хватит для того, чтобы находиться от нее не очень далеко и при этом ощущать звуковое сопровождение. Если унести ее на приличное расстояние, то, естественно, слышно будет плохо.

В итоге звук можно охарактеризовать как достаточный для такого маленького корпуса, который не просто умещается в руке, а по размерам даже не превышает многие смартфоны. Естественно, по толщине он проиграет смартфону, но по габаритам точно не выйдет за их пределы. Благодаря этому, кстати, ее можно очень удобно положить в карман. Если в цифрах, то габариты будут 145 х 68 х 26 мм.

Из основных характеристик можно отметить следующее:

чувствительность — 38 дБ частотный диапазон — от 180 до 18 000 Гц количество динамиков — 2 мощность каждого динамика — 5 Вт версия Bluetooth — 4.2 Колонку также можно использовать в качестве устройства громкой связи для разговора по телефону со свободными руками.

Строгая и надежная

Вторая колонка называется Harper PS-043. Основное ее отличие в немного увеличившемся размере и более агрессивном внешнем виде, который больше похож на вариант для пикника, чем первый.

Колонка имеет более мощную сетку с ребрами жесткости, резиновое основание, прорезиненные грани корпуса и кнопки, а заглушка стала более мощной относительно первого варианта. В том числе и благодаря этому колонка имеет уровень защиты от воды и пыли по стандарту ipx4.

Пользоваться колонкой как PowerBank нельзя, зато есть AUX-разъем, который позволит подключать внешние источники звука по проводу. Разъем для карты памяти остался, но добавилось радио.

Пользоваться колонкой в качестве громкой связи также возможно благодаря встроенному микрофону.

Емкость аккумулятора составляет 1200 мАч, что позволяет колонке воспроизводить музыку на протяжении пяти часов или чуть меньше в зависимости от громкости.

По качеству звука относительно первого варианта добавить особо нечего. Звучание примерно на одном уровне. Правда, в PS-043 высоких частот не так много, и звук более сбалансирован, но в целом по качеству чуть-чуть слабее, в том числе из-за меньшей мощности динамиков.

Основные технические характеристики выглядят следующим образом:

чувствительность — 80 дБ диапазон частот — 240—2500 Гц количество динамиков — 2 мощность каждого динамика — 3 Вт Кроме кабеля зарядки, в коробке можно найти еще и карабин, который позволит повесить колонку на карман, рюкзак или другое место, где ей будет удобно пользоваться или транспортировать ее.

Подводя итоги, можно сказать, что благодаря небольшому размеру и плоской форме колонки удобно будет брать с собой, а благодаря аккуратному внешнему виду их не стыдно будет поставить на стол и слушать музыку дома. Сложно сравнивать их с более дорогими конкурентами по качеству звука, но в своей ценовой категории они точно не проигрывают оппонентам.

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