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Как получить 2 ТБ интернет-трафика при покупке iPhone
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Как получить 2 ТБ интернет-трафика при покупке iPhone 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Владельцы iPhone часто жалуются на нехватку интернет-трафика: возможностей у смартфона много, а полностью реализовать их не получается из-за таких ограничений. Решение проблемы предложил МТС, который с этого дня начал дарить 2 ТБ (2048 ГБ) интернет-трафика всем своим абонентам, которые купят iPhone 8, iPhone 8 Plus или iPhone X в розничной сети и онлайн-магазине оператора.
Принять участие в акции смогут не только все абоненты МТС с актуальными пакетными тарифами (Smart, Smart Забугорище, Мой Безлимитище, Хайп, Smart +, Smart Top, Ultra и Наш Smart), но и пользователи других тарифных планов, которые смогут воспользоваться предложением, если перейдут на акционный тариф в течение 5 дней после покупки нового iPhone. Возможность получить бесплатные 2 ТБ есть и у абонентов других операторов — им понадобится перевести свой номер в сеть МТС в период действия акции.
После покупки iPhone трафик будет начислен автоматически, единым пакетом, который можно использовать в течение года после подключения. При этом неважно, где вы находитесь, — получить свои 2 ТБ можно при покупке нового iPhone во всех городах России, в которых присутствуют салоны розничной сети МТС. Предназначение интернет-трафика неограниченно: смотрите фильмы онлайн, слушайте музыку, общайтесь в социальных сетях и так далее.
Apple продлится с 27 апреля по 15 июня 2018 года. Учтите, что полученную SIM-карту с 2 терабайтами трафика можно использовать только в купленном iPhone.
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