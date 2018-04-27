Как получить 2 ТБ интернет-трафика при покупке iPhone

Владельцы iPhone часто жалуются на нехватку интернет-трафика: возможностей у смартфона много, а полностью реализовать их не получается из-за таких ограничений. Решение проблемы предложил МТС , который с этого дня начал дарить 2 ТБ (2048 ГБ) интернет-трафика всем своим абонентам, которые купят iPhone 8, iPhone 8 Plus или iPhone X в розничной сети и онлайн-магазине оператора.

Принять участие в акции смогут не только все абоненты МТС с актуальными пакетными тарифами (Smart, Smart Забугорище, Мой Безлимитище, Хайп, Smart +, Smart Top, Ultra и Наш Smart), но и пользователи других тарифных планов, которые смогут воспользоваться предложением, если перейдут на акционный тариф в течение 5 дней после покупки нового iPhone. Возможность получить бесплатные 2 ТБ есть и у абонентов других операторов — им понадобится перевести свой номер в сеть МТС в период действия акции.

После покупки iPhone трафик будет начислен автоматически, единым пакетом, который можно использовать в течение года после подключения. При этом неважно, где вы находитесь, — получить свои 2 ТБ можно при покупке нового iPhone во всех городах России , в которых присутствуют салоны розничной сети МТС. Предназначение интернет-трафика неограниченно: смотрите фильмы онлайн, слушайте музыку, общайтесь в социальных сетях и так далее.