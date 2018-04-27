Новый игрок на российском рынке: Hisense официально представила ТВ и бытовую технику

26 апреля Hisense представила новую линейку доступных и премиальных телевизоров. Стоимость устройств — от 35 000 рублей за 43-дюймовый UHD-телевизор до 1,3 млн рублей за лазерный ТВ с диагональю 100 дюймов.

Серия А6500: UHD телевизоры Hisense

Телевизоры Hisense обеспечивают высокое качество UHD-просмотра благодаря целому набору специальных технологий и поддерживают в 4 раза более высокое разрешение по сравнению с форматом Full HD, позволяя увидеть новые детали картинки и обеспечивая максимально точную передачу цвета.

В сегменте UHD используется интуитивно понятная для пользователя операционная система для Smart TV VIDAA U, которая позволяет быстро получать доступ к необходимому контенту через пульт или приложение для смартфона.

Серия Hisense A6500 представлена несколькими диагоналями: 43, 50, 55 и 60 дюймов. Рекомендованная розничная цена — от 35990 рублей.

Hisense N6800 — базовая серия в линейке ULED TV Данная серия обладает всеми необходимыми техническими данными для создания полноценного домашнего кинотеатра и функционально практически не уступает флагманам ULED телевизоров Hisense. Модель представлена диагоналями 50, 55, 65 и 75 дюймов.

Серия N6800 поддерживает формат HDR10 и предлагает широкие возможности для настройки изображения: «день кино», «ночь кино», «ПК/игры», «динамичный». Светодиодная подсветка поделена на 16 зон. Hisense N6800 работает с беспроводными сетями через двухдиапазонный Wi-Fi. С его помощью осуществляется работа Smart TV и управление телевизором при помощи мобильного устройства.

Рекомендованная стоимость 55-дюймового телевизора серии N6800 составляет 59 990 рублей.

Hisense NU8700 и U7A: флагманы семейства ULED

Линейку ULED телевизоров Hisense дополняют серии NU8700 (модели с диагоналями 65 и 55 дюймов) и U7A (модели с диагоналями 65, 55 и 50 дюймов). Данные модели отличает современный внешний вид, безрамочный дизайн и металлическая конструкция, позволяющая разместить телевизор практически на любой поверхности.

Функциональные особенности серии: технология Elite Backlight, которая представляет особую систему подсветки Edge LED (боковая подсветка), Ultra Dimming для высокого качества изображения, технология Depth Enhancer для автоматической настройки динамической контрастности, а также поддержка контента HDR 10.

Рекомендованная розничная цена телевизора NU8700 — 89 900 рублей (диагональ 55 дюймов), модели U7A — 66 990 рублей (диагональ 55 дюймов).

Серия U9A: премиум ULED TV от Hisense

Линейку премиального сегмента телевизоров Hisense представляет серия U9A с моделями диагональю 65 и 75 дюймов.

Особенность ULED телевизоров Hisense — использование технологии светодиодной подсветки Prime Array Backlight, которая представляет собой передовую систему подсветки Direct LED (прямая задняя подсветка) со сверхплотным размещением светодиодов, специальной оптической конструкцией и целым набором уникальных алгоритмов. Ключевые преимущества светодиодных материалов — высокая эффективность работы, низкое потребление электроэнергии и длительный срок службы.

При разработке серии премиальных телевизоров также реализованы технологии квантовых точек Quantum Dot Colour, HDR Supreme и Ultra Motion Plus. Для передачи звука в телевизорах используются технологии Dolby Audio, DTS и dbx-tv.

Рекомендованная розничная цена модели Hisense U9A (75 дюймов) — 299 990 рублей. О бренде Hisense

На сегодняшний день Hisense является брендом №1 в Китае и №4 на международном рынке в сфере производства телевизоров. Также Hisense является телевизионным брендом №1 в Австралии Южной Африке и занимает лидирующие позиции в других странах. В ноябре 2017 года компания приобрела международное подразделение Toshiba, занимающееся производством телевизоров и мультимедийных дисплеев. А еще раньше, в 2015-м году, Hisense заполучила право продавать свои телевизоры под маркой Sharp.

У компании уже есть 150 Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ) в 128 городах России . В течение года планируется увеличить количество городов работы АСЦ на 25% (преимущественно Урал и Дальний Восток).

Ключевым партнером Hisense в сфере продвижения на территории России телевизоров, холодильников, морозильников и стиральных машин стала компания DNS, крупнейшая розничная сеть России. Помимо бытовой техники, компания планирует представлять смартфоны под собственным именем, которые давно продаются на азиатском и европейском рынках. Российское представительство стало 18м по счету офисом корпорации.

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