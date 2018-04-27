Смарт-часы LumiWatch делают из руки сенсорный экран

Исследователи из университета Карнеги — Меллона представили первые в своём роде смарт-часы LumiWatch, которые проецируют изображение на вашу руку и превращают её в сенсорный экран. Технология позволяет пользователю управлять функциями устройствами с помощью нажатий на собственную кожу.

Чтобы разблокировать часы, вам нужно провести пальцем вбок, после чего интерфейс появится на руке. По словам учёных, площадь проект может достигать 40 квадратных сантиметров, что в 5 раз больше интерфейса обычных смарт-часов.

LumiWatch — продукт полностью автономный. Он состоит из платы, проектора, датчика глубины, металлического корпуса и аккумулятора. Проектор использует три лазера красного, синего и зеленого цветов, а сама проекция достаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть на улице.

Работают часы на Android 5.1. Они оснащены четырехъядерным процессором Qualcomm 1.2 Ghz, оперативной памятью 768 МБ, флэш-памятью 4 ГБ и литий-ионным аккумулятором емкостью 740 мАч с Bluetooth и Wi-Fi. Мощность батареи при непрерывном использовании проектора хватает на один час. Если пользоваться им периодически, то заряд продержится целый день.