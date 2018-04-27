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Смарт-часы LumiWatch делают из руки сенсорный экран
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Смарт-часы LumiWatch делают из руки сенсорный экран 

News.ru 35 минут назад
Фото: News.ru
Исследователи из университета Карнеги — Меллона представили первые в своём роде смарт-часы LumiWatch, которые проецируют изображение на вашу руку и превращают её в сенсорный экран. Технология позволяет пользователю управлять функциями устройствами с помощью нажатий на собственную кожу.
Чтобы разблокировать часы, вам нужно провести пальцем вбок, после чего интерфейс появится на руке. По словам учёных, площадь проект может достигать 40 квадратных сантиметров, что в 5 раз больше интерфейса обычных смарт-часов.
LumiWatch — продукт полностью автономный. Он состоит из платы, проектора, датчика глубины, металлического корпуса и аккумулятора. Проектор использует три лазера красного, синего и зеленого цветов, а сама проекция достаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть на улице.
Работают часы на Android 5.1. Они оснащены четырехъядерным процессором Qualcomm 1.2 Ghz, оперативной памятью 768 МБ, флэш-памятью 4 ГБ и литий-ионным аккумулятором емкостью 740 мАч с Bluetooth и Wi-Fi. Мощность батареи при непрерывном использовании проектора хватает на один час. Если пользоваться им периодически, то заряд продержится целый день.
По оценкам исследователей, стоимость прототипа составит около 600 долларов. При этом размеры у LumiWatch в сравнении с другими смарт-часы довольно громоздкие: 50 х 41 мм х 17 мм против Apple Watch Series Three с её 42,5 мм х 36,4 мм х 11,4 мм. Отметим, что LumiWatch — не первые часы, которые проецируют изображения на руку пользователя. Подобные технологии есть у Haier's Asu и Ritot, но именно проект исследователей из университета Карнеги — Меллона позволяет взаимодействовать с интерфейсом.
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