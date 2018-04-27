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Часы-проектор превращают руку в смартфон
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Часы-проектор превращают руку в смартфон 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ученые из Университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге (США) отчитались о создании «первых полнофункциональных и самодостаточных смарт-часах», проецирующих тачскрин прямо на руку человека. Прототип LumiWatch был показан на конференции SIGCHI.
Встроенный в прибор проекционный модуль позволяет взаимодействовать с интерфейсом тапами и свайпами. Когда-то на «айфонах», пользователю нужно смахнуть виртуальный переключатель, чтобы снять блокировку, после чего приложения расположатся вдоль его руки. Максимальная площадь, которую может занимать интерфейс, — 40 квадратных сантиметров, что примерно в 5 раз больше, чем у обычных смарт-часов.
LumiWatch обладают 4-ядерным процессором Qualcomm с тактовой частотой 1,2 ГГц, 768 МБ оперативной и 4 ГБ флеш-памяти, батареей на 740 мАч, поддержкой Bluetooth и Wi-Fi. За распознавание пальцев отвечает лазерный проектор с яркостью 15 люмен, датчик глубины и 2D-система отслеживания пальца. Управляются LumiWatch на Android 5.1.
∎Большой дисплей, емкая батарея, новый дизайн: первые слухи об Apple Watch 4 читайте также
Инженеры оценивают коммерческую модель часов в $600. Однако тестовый образец пока работает неидеально: из-за неровной поверхности руки проектор не всегда «узнает» палец. Кроме того, LumiWatch в их текущем виде громоздки — 50 х 41 х 17 мм. Для сравнения, измерения 42-мм Apple Watch 3-го поколения — 42,5 x 36,4 x 11,4 мм.
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