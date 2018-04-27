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LG объявила дату выхода апдейта Android 8.0 Oreo для LG G6
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LG объявила дату выхода апдейта Android 8.0 Oreo для LG G6 

Ferra.ru 1 час назад
Компания LG Electronics объявила дату релиза обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для прошлогоднего флагманского смартфона LG G6.
Первыми апдейт получат пользователи смартфона на родном корейском рынке, это произойдёт 30 апреля 2018 года. В других регионах обновление выйдет немного позднее.
Помимо обычных новшеств Oreo, обновление добавит LG G6 смарт-функции системы искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции.
Также LG сообщила, что вслед за апдейтом Oreo для LG G6, выйдет обновление для LG V20 и G5. Правда, точных сроков релиза компания пока не раскрыла.
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