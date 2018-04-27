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Huawei представит мощные планшеты MediaPad M5 и M5 Pro
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Huawei представит мощные планшеты MediaPad M5 и M5 Pro 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Новые планшеты Huawei ждали в начале января на CES, но в компании решили перенести показ на конференцию MWC 2018, которая состоится с 25 февраля по 1 марта. Стало известно, что покажут две мощные модели — Huawei MediaPad M5 и MediaPad M5 Pro в нескольких вариациях. Обе получат чип Kirin 960 и разрешение дисплеев 2560 × 1600 пикселей, но с разными диагоналями.
MediaPad M5 станет доступен с экранами 8,4 и 10,1 дюймов и памятью 432 гигабайта. Купить первый вариант можно будет за $407 ($470 c LTE), второй обойдется $469 ($519 с LTE).
MediaPad M5 Pro представят в одном варианте: с диагональю 10,1 дюймов, объемом памяти на 464 гигабайта и LTE. Попросят за планшет $644. Также особенностью модели является поддержка стилуса M-Pen.
Кроме этого сообщается, что устройства оснастят аккумуляторами на 4980 мАч, операционной системой Android 8.0 с оболочкой EMUI 8.0, качественным звуком и приятным дизайном с тонким металлическим корпусом. Подробности узнаем на MWC 2018, следите за нашими новостями.
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