Apple прекращает выпуск знаковой продуктовой линейки

Apple официально прекратила выпуск фирменных маршрутизаторов AirPort, в том числе AirPort Express, AirPort Extreme и AirPort Time Capsule. Об этом представители компании рассказали iMore. Несмотря на прекращение производства, периферийные устройства останутся доступными для покупки еще какое-то время.

«Мы прекращаем выпуск продуктовой линейки AirPort, — приводит iMore слова официального представителя Apple. — Они все еще будут доступны для покупки в нашем онлайн-магазине, в фирменной рознице Apple, а также в сетях авторизованных реселлеров до момента исчерпания складских запасов».

Apple не обновляла линейку фирменных Wi-Fi-роутеров с 2013 года, а в 2016 году объявила, что расформировывает команду, ответственную за разработку AirPort. По данным источников, знакомых с ситуацией, в Купертино решили сосредоточить усилия на развитии продуктов, приносящих более ощутимый доход, чем роутеры.

Несмотря на отказ от линейки AirPort, Apple подготовила развернутую статью с советами по выбору Wi-Fi-маршрутизатора для работы с фирменными устройствами. В числе требований отмечается обязательная поддержка стандарта IEEE 802.11ac, диапазонов 2,4 и 5 ГГц, протокола WPA2 Personal и технологии MIMO.

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