Ещё
Чистая прибыль Intel в I квартале выросла в 1,5 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль Intel в I квартале выросла в 1,5 раза 

Прайм 34 минуты назад
Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, в первом квартале 2018 года увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 4,454 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 0,93 доллара против 0,61 доллара годом ранее. Выручка составила 16,066 миллиарда долларов, увеличившись на 8,6%.
За тот же период выручка подразделения Intel по разработке компонентов для персональных компьютеров — крупнейшего подразделения компании — составила 8,22 миллиарда долларов, поднявшись в годовом выражении на 3%. Выручка подразделения дата-центров выросла на 24% и составила 5,234 миллиарда долларов.
"По сравнению с прогнозом на первый квартал, установленным в январе, выручка, операционная маржа и капитал на акцию оказались выше прогнозов", — приводятся в релизе слова финансового директора компании Боба Свана (Bob Swan).
Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
Прайм: последние новости
Реселлеры фиксируют рост выручки от продаж смартфонов‍ в 2018 году Чистый убыток Qualcomm в I полугодии 2017-2018 фингода составил $5,6 млрд Москва предупредила Киев о жестком ответе на ситуацию с экипажем судна "Норд" - МИД РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1695
В США предрекли смерть морской авиации России323
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей79
Госдеп составил список послушных стран271
Бузова опешила от хамства Распутиной50
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение