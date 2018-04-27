Ещё
Apple прекратила выпуск своих роутеров. И объяснила, как выбрать чужой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple прекратила выпуск своих роутеров. И объяснила, как выбрать чужой 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Компания Apple объявила о прекращении производства беспроводных маршрутизаторов из серии AirPort. Входящие к линейку устройства — AirPort Express, AirPort Extreme и AirPort Time Capsule — исчезнут из продажи, как только закончатся складские запасы, а новые модели больше выпускаться не будут.
"Мы снимает с производства базовые станции Apple AirPort. Они будут доступны через Apple.com, розничные магазины и авторизованных реселлеров Apple, пока не закончатся поставки", — сказали представители компании. В течение следующих пяти лет Apple обязалась оказывать техподдержку нынешним владельцам роутеров и предоставлять комплектующие для ремонта.
Презентация самого первого AirPort состоялась в июле 1999 года. Новинку показывал сооснователь Apple Стив Джобс на конференции Macworld в Нью-Йорке. С тех пор линейка разрослась до AirPort Express, AirPort Extreme и «капсулы времени» AirPort Time Сapsule, сочетающей жесткий диск и базовую станцию. Серия перестала обновляться с 2013 года.
Информация об отказе Apple от AirPort появилась в 2016-м. Как сообщали СМИ, ввиду незначительной доли (около 5% от общего объема продаж), Apple расформировала группу инженеров AirPort, распределив их на другие, более прибыльные проекты, такие как iPhone и iPad.
∎Wi-Fi-роутеры пришлось защищать от сетевых медиаплееров Google читайте также
Вместе с этим Apple дала рекомендации, как выбрать роутер, совместимый с Mac, iPhone, iPad, Apple TV, HomePod и другими «фруктовыми» устройствами. Как говорится на сайте техподдержки, идеальный маршрутизатор должен быть двухдиапазонным (2,4 ГГц и 5 ГГц), поддерживать новейший стандарт беспроводных сетей Wi-Fi IEEE 802.11ac, протокол шифрования WPA2 Personal (AES) и технологию MIMO/MU-MIMO, позволяющую аппарату получить и передавать информацию сразу на несколько устройств. Вне дома и офиса, на больших пространствах, Apple порекомендовала использовать роутеры ячеистого типа, какими AirPort не являются.
Вести.Ru: последние новости
Huawei впервые продала в России больше смартфонов, чем Apple Обзор ноутбука HP Spectre 13 (2017): чтобы впечатлять Обзор смартфона Nokia 7 Plus: с флагманскими амбициями
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине191
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН27
Джигарханян захотел умереть дома48
Путин заявил о новом Атласе мира68
Мы должны «дожать» Россию759
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение