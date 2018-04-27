Apple прекратила выпуск своих роутеров. И объяснила, как выбрать чужой

Компания Apple объявила о прекращении производства беспроводных маршрутизаторов из серии AirPort. Входящие к линейку устройства — AirPort Express, AirPort Extreme и AirPort Time Capsule — исчезнут из продажи, как только закончатся складские запасы, а новые модели больше выпускаться не будут.

"Мы снимает с производства базовые станции Apple AirPort. Они будут доступны через Apple.com, розничные магазины и авторизованных реселлеров Apple, пока не закончатся поставки", — сказали представители компании. В течение следующих пяти лет Apple обязалась оказывать техподдержку нынешним владельцам роутеров и предоставлять комплектующие для ремонта.

Презентация самого первого AirPort состоялась в июле 1999 года. Новинку показывал сооснователь Apple Стив Джобс на конференции Macworld в Нью-Йорке . С тех пор линейка разрослась до AirPort Express, AirPort Extreme и «капсулы времени» AirPort Time Сapsule, сочетающей жесткий диск и базовую станцию. Серия перестала обновляться с 2013 года.

Информация об отказе Apple от AirPort появилась в 2016-м. Как сообщали СМИ, ввиду незначительной доли (около 5% от общего объема продаж), Apple расформировала группу инженеров AirPort, распределив их на другие, более прибыльные проекты, такие как iPhone и iPad.

∎Wi-Fi-роутеры пришлось защищать от сетевых медиаплееров Google читайте также

Вместе с этим Apple дала рекомендации, как выбрать роутер, совместимый с Mac, iPhone, iPad, Apple TV, HomePod и другими «фруктовыми» устройствами. Как говорится на сайте техподдержки, идеальный маршрутизатор должен быть двухдиапазонным (2,4 ГГц и 5 ГГц), поддерживать новейший стандарт беспроводных сетей Wi-Fi IEEE 802.11ac, протокол шифрования WPA2 Personal (AES) и технологию MIMO/MU-MIMO, позволяющую аппарату получить и передавать информацию сразу на несколько устройств. Вне дома и офиса, на больших пространствах, Apple порекомендовала использовать роутеры ячеистого типа, какими AirPort не являются.