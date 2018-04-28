Apple прекратила производство линейки роутеров AirPort

Компания Apple официально прекратила производство и развитие линейки AirPort, в которую сейчас входят роутеры AirPort Express и Extreme, а также бэкап-станция AirPort Time Capsule.

Таким образом, нет смысла ожидать новых моделей, да и из продажи AirPort скоро исчезнут. Как сообщил представитель компании журналистам, устройства серии AirPort продолжат продаваться через магазин Apple и у партнёров-ритейлеров пока не истощатся существующие складские запасы.

Apple не обновляла линейку AirPort с 2013 года. В конце 2016 года издание Bloomberg сообщило, что Apple прекратила разработку и перевела сотрудников на другие проекты.