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Apple прекратила производство линейки роутеров AirPort
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Apple прекратила производство линейки роутеров AirPort 

Ferra.ru 30 минут назад
Фото: Хайтек
Компания Apple официально прекратила производство и развитие линейки AirPort, в которую сейчас входят роутеры AirPort Express и Extreme, а также бэкап-станция AirPort Time Capsule.
Таким образом, нет смысла ожидать новых моделей, да и из продажи AirPort скоро исчезнут. Как сообщил представитель компании журналистам, устройства серии AirPort продолжат продаваться через магазин Apple и у партнёров-ритейлеров пока не истощатся существующие складские запасы.
Apple не обновляла линейку AirPort с 2013 года. В конце 2016 года издание Bloomberg сообщило, что Apple прекратила разработку и перевела сотрудников на другие проекты.
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