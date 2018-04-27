Ещё
Бюджетный планшет Alcatel A3 (2018) получил модуль LTE
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бюджетный планшет Alcatel A3 (2018) получил модуль LTE 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Alcatel представила новый бюджетный планшетный компьютер Alcatel A3 (2018). Модель оценена всего в $150. Начало продаж запланировано на следующий месяц. Новинка получила экран диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1280х800 точек. В основе модели лежит неназванный пока четырёхъядерный процессор тактовой частотой 1,1 ГГц.
Оперативная память — 3 ГБ. Постоянная — 16 ГБ, с возможностью расширения с помощью карты памяти формата microSD емкостью до 32 ГБ. Камеры — 5 и 2 мегапикселя. Аккумулятор имеет емкость 4600 мА·ч. Работа производится под управлением уже довольно устаревшей версии операционной системы Android — 7.0 Nougat. Есть поддержка 4G.
Источник: Alcatel
Фото: Alcatel Вы пользуетесь планшетом? Да, постоянно Время от времени Нет, он мне не нужен Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Voyo i8 Max — гибридный планшет всего за $200  Представлен первый в мире планшет на базе Chrome OS
Chip.ru: последние новости
Какие смартфоны-флагманы в России дешевеют быстрее всего? Выбираем NAS: мегатест сетевых хранилищ Российским военным разрешили телефоны Alcatel, Nokia и Samsung
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве109
Поставим Макаревича на место1000
Кореи помирились377
Майские пенсии доставят по особому графику77
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение