Бюджетный планшет Alcatel A3 (2018) получил модуль LTE

Компания Alcatel представила новый бюджетный планшетный компьютер Alcatel A3 (2018). Модель оценена всего в $150. Начало продаж запланировано на следующий месяц. Новинка получила экран диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1280х800 точек. В основе модели лежит неназванный пока четырёхъядерный процессор тактовой частотой 1,1 ГГц.

Оперативная память — 3 ГБ. Постоянная — 16 ГБ, с возможностью расширения с помощью карты памяти формата microSD емкостью до 32 ГБ. Камеры — 5 и 2 мегапикселя. Аккумулятор имеет емкость 4600 мА·ч. Работа производится под управлением уже довольно устаревшей версии операционной системы Android — 7.0 Nougat. Есть поддержка 4G.

Источник: Alcatel

Фото: Alcatel Вы пользуетесь планшетом? Да, постоянно Время от времени Нет, он мне не нужен Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Voyo i8 Max — гибридный планшет всего за $200 Представлен первый в мире планшет на базе Chrome OS