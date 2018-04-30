Внимание! Сломанный Touch ID убивает батарею iPhone

Внимание! Сломанный Touch ID убивает батарею iPhoneОдной из довольно частых поломок iPhone признан выход из строя сенсора Touch ID. Помимо того, что вы лишаетесь возможность быстрой разблокировки смартфона и удобной авторизации, этот элемент может существенно повлиять на автономность смартфона.

О том, что продолжительность работы iPhone зависит от работоспособности Touch ID, пишут сразу несколько сервисов.

В низкой автономности виноват Touch ID На форуме разборщиков iFixit, по совместительству занимающихся и ремонтом айфонов, технари написали заметку, в которых описывают сразу два случая быстро разряжающейся батареи при сломанном Touch ID.

Обратилось два пользователя с iPhone 5s на 16 ГБ. Оба девайса с поломанным Touch ID. Несмотря на то, что в настройках iOS сенсоры отключены, оба смартфона разряжаются со 100% до нуля буквально за 3 — 4 часа. И это в режиме ожидания.

Замена аккумулятора не помогла. Сброс к заводским настройкам тоже.

Отписавшийся ниже пользователь отметил, что столкнулся с точно такой проблемой. Причина — неоригинальные клавиши Home. При этом смарфтон разряжался даже при выключенном экране в режиме ожидания.

Помогла лишь повторная замена на еще один сенсор.

Аналогичная проблема замечена и у некоторых пользователей ресурса MacRumors. Симптомы точно такие же, а «корень зла» — неоригинальный сенсор Touch ID.

Это глобальная проблема всех iPhone с Touch ID Примеров с таким поведением аккумулятор айфона при сломанном Touch ID масса (один, два, три).

Замена сенсора напоминает игру в рулетку. Все зависит от партии комплектующих. В одной сенсоры вызывают стремительный разряд аккумулятора, в другой — нет.

Гарантировать адекватную работу аккумулятора в айфоне может только оригинальный сканер. Любая замена кнопки Home рискованна, но если вы столкнулись с такой поломкой, не покидайте сервис, пока не убедитесь что вам поставили «правильный» Touch ID.

Тщательно проверяйте iPhone

Столь нестандартное поведение айфона со сломанным сенсором Touch ID особенно опасно для тех, кто покупает смартфон с рук.

Если вы решились на покупку б/у девайса, перепроверьте работоспособность сенсора.

При сломанном сенсоре iPhone разряжается в режиме ожидания. При выключенном экране каждые 2 — 3 минуты смартфон теряет 1% заряда.

Во время эксплуатации такой глюк не проявляется. Учитывайте это во время проверки.

Лечение проблемы возможно только посредством повторной замены сенсора. Какой-то закономерности нет. Придется просто перебирать сенсоры, пока не повезет.

Мало-мальски надежный вариант — обратиться к официалам и выполнить ремонт там. Но, самое странное, что и в авторизованных сервисных центрах бывают партии с «прожорливыми» сенсорами Touch ID.

Об этом аппаратном баге Apple молчит. Но касается он абсолютно всех айфонов со сканером Touch ID. Будьте внимательны.