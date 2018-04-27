KGI: в 6,1-дюймовом iPhone не будет 3D Touch

KGI: в 6,1-дюймовом iPhone не будет 3D TouchГорячо любимый нами ведущий аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо поделился новой информацией в отношении 6,1-дюймового iPhone.

Куо утверждает, что в новинке будет использована некая технология Cover Glass Sensor (CGS). Она позволяет перенести сенсор с дисплея на защитное стекло.

Использование CGS приведёт к тому, что сам дисплей будет легче и устойчивее к ударам. Это же, в свою очередь, приведёт к 15-процентному повышению стоимости сенсорной панели. А для компенсации цены Apple избавится в смартфоне от 3D Touch.

В других моделях 2018 года технология ещё не будет применяться. А вот с 2019 года её получат все устройства. Поэтому стоит ожидать удаления 3D Touch и из других моделей.

Было бы обидно, если бы Apple действительно убрала 3D Touch из айфонов. Это удобный способ управления приложениями, а также входящими уведомлениями.